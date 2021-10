Com torcida na Arena, Grêmio recebe o Sport pelo Campeonato Brasileiro

No domingo (3), às 20h30min, o Grêmio entra em campo contra o Sport, na Arena. No duelo entre o antepenúltimo e o penúltimo colocado do Brasileirão, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari contará com o apoio de seu torcedor, que volta à casa gremista após 18 meses de arquibancadas vazias.O estádio poderá receber torcedores até 30% da capacidade.