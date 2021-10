Brasileirão: Inter encara o líder Galo e a torcida no Mineirão

invencibilidade de oito jogos despedida de Edenilson, que vai para a seleção brasileira e desfalca o time nas próximas três rodadas. Para aumentar asem perder, o Inter terá neste sábado (2) um dos maiores desafios, até então, no Campeonato Brasileiro. Com a presença da torcida no Mineirão, às 21h, o Colorado encara o Atlético-MG, líder disparado da competição. Para isso, o técnico Diego Aguirre terá todos os jogadores à disposição. O confronto com os mineiros em Belo Horizonte será a

O camisa 8 não seria desfalque para Aguirre, no entanto, a CBF decidiu não adiar as partidas dos clubes que irão ceder atletas, e o volante não irá enfrentar Ceará, Chapecoense e América-MG. Artilheiro do campeonato com oito gols, Edenilson é um dos principais garçons da equipe, sendo responsável pelo bom momento do atacante Yuri Alberto, que já marcou sete vezes na competição.

Para o enfrentamento, Aguirre deve optar pela experiência nas laterais. Com isso, o argentino Saravia retoma a titularidade na direita, na vaga de Heitor, e Moisés reassume a posição, com Paulo Victor voltando ao banco de reservas. O restante do time é o mesmo que bateu o Bahia por 2 a 0, em casa, na última rodada, com Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado Rodrigo Lindoso, Edenilson, Taison e Patrick; Yuri Alberto.

O zagueiro Bruno Méndez falou sobre o adversário deste final de semana: "O ataque rival é sem dúvida um dos melhores do Brasil. O time também é um dos melhores. Será um jogo muito difícil, mas vamos em busca dos três pontos, como sempre fazemos", planeja o defensor uruguaio.

Nesta sexta-feira (1º) pela manhã o Inter realiza o último treino antes do embarque para Minas Gerais. Com 32 pontos, o Colorado ocupa o 7º lugar, um atrás do Corinthians, que fecha o G-6 do Brasileirão.