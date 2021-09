Douglas Costa acredita que pode voltar a fazer a diferença

Douglas Costa concedeu uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (29) e reconheceu que não vive um bom momento, principalmente em virtude das lesões musculares que sofreu no seu retorno ao Grêmio. Porém, o camisa 10 afirmou que ainda pode voltar a fazer a diferença no clube que o projetou para o futebol mundial. "Meus companheiros sabem que podem contar comigo, ajudo dentro e fora de campo. Posso voltar a ser o cara que faz a diferença. Não sozinho, mas em conjunto, conseguir coisas boas para o Grêmio."

O meia-atacante não fugiu da cobrança e sabe que pode oferecer muito mais para o técnico Luiz Felipe Scolari. "Nós somos movidos a pressão, cobrança. Sei o que represento, jamais vou fugir de cobranças. Já disse que quando cheguei à Juventus também fui muito cobrado. Fiquei seis meses sem responder, mas depois consegui. Tive uma lesão que atrasou um pouco o processo. Podem continuar cobrando", afirmou.

No próximo domingo (3), às 20h30min, na Arena, diante do Sport, pela 23ª rodada do Brasileirão, Douglas Costa pode iniciar entre os titulares. Para isso, Felipão deve abrir mão do esquema com três volantes, dando mais liberdade para o meio-campo gremista.