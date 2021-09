Dupla Grenal planeja como será a volta da torcida a seus estádios

desfalque do volante Edenilson, convocado por Tite Grêmio e Inter divulgaram nesta quarta-feira (29) como será o retorno do seu torcedor aos estádios. O primeiro a voltar será o gremista. Neste domingo (3), às 20h30min, o Tricolor recebe o Sport, na Arena, pela 23ª rodada. Já o Inter, no sábado (2), visita o Atlético-MG. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu que não irá adiar os jogos das rodadas 24 a 26 do Brasileirão e, com isso, o encontro com a torcida colorada ocorrerá no dia 10 de outubro, em partida contra a Chapecoense. Nas três rodadas, o Inter terá opara compromissos da seleção pelas eliminatórias da Copa do Mundo.

A dupla Grenal segue no aguardo da publicação do novo decreto do governo do Estado, que deve liberar 30% da capacidade da Arena e do Beira-Rio. Até o momento, a permissão é de apenas 2,5 mil torcedores.

A direção do Grêmio já definiu as regras para o torcedor que desejar apoiar o time de perto na luta para deixar a zona de rebaixamento. Os gremistas foram divididos em cinco grupos e os ingressos serão disponibilizados em "ondas", priorizando os sócios em dia e que não deixaram de pagar suas mensalidades desde o início da pandemia da Covid-19. Eles ainda terão que fazer o check-in. Caso as entradas não sejam esgotadas pelo associado, os sócios-torcedores e o público em geral poderão adquiri-las.

O setor das arquibancadas destinado às torcidas organizadas do Grêmio não será liberado. Será permitido o acesso apenas às cadeiras, com distanciamento e aglomeração de no máximo três pessoas. Mais informações sobre os ingressos podem ser conferidas no site https://torcedor.arenapoa.com.br.

As diretrizes para o torcedor do Inter também foram conhecidas nesta quarta-feira. A diretoria definiu que todo o acesso dos colorados ao Beira-Rio se dará através de check-in, independentemente da modalidade de associação. Só será liberado o torcedor que apresentar a Carteira Nacional de Vacinação.

O acesso à casa colorada será em cinco pontos - Gigantinho, Letreiro, Edifício Garagem, Sunset e um acesso de serviço, localizado no Centro de Eventos, só para quem for trabalhar na partida. Os locais serão abertos três horas antes da partida, com medição da temperatura corporal, apresentação da Carteira Nacional de Vacinação ou teste negativo para Covid-19.

O torcedor do Inter receberá uma pulseira que permitirá o acesso a um setor específico, sem troca, respeitando o tradicional distanciamento indicado pelas autoridades, além do uso indispensável da máscara. Os colorados podem ter mais detalhes em www.internacional.com.br.