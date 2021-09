Boa atuação coloca Paulo Victor na briga pela lateral-esquerda no Inter

Mesmo que o técnico Diego Aguirre já tenha defendido a presença de Moisés na lateral-esquerda, acredencia o jovem na briga pela titularidade na posição. Questionado pela deficiência na marcação, o jogador contratado junto ao Botafogo se destaca pelo apoio no ataque. No próximo sábado (2), o Inter vai até Belo Horizonte para encarar o líder Atlético-MG e o técnico colorado deve optar pela experiência de Moisés para encarar o ataque efetivo do Galo, já que o lateral volta após cumprir suspensão.