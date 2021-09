Inter avalia alteração no escudo do clube

Diante do sucesso da terceira camisa colorada, lançada em agosto de forma inédita na cor merlot, o departamento de marketing do clube passou a estudar a possibilidade de realizar mudanças no escudo do Inter. Sendo assim, uma atualização seria possível apenas a partir de 2023, tendo em vista que os fardamentos para a próxima temporada já estão sendo confeccionados pela Adidas.

vitória deste domingo (26) sobre o Bahia O novo uniforme, que foi utilizado pela primeira vez na, traz um escudo com apenas as iniciais SCI e sem a tradicional borda branca do atual distintivo. Esse estilo já vem sendo utilizado nos atuais uniformes de treino e agasalhos do clube.

A possibilidade de atualização do escudo foi confirmada ao Globo Esportes pelo vice-presidente de Marketing do Inter, Jorge Avancini. O atual distintivo, com a borda branca e que contém nome e ano de fundação do clube, é utilizado desde o ano do centenário, em 2009.

Sem nada confirmado, o Colorado segue estudando as possibilidades de mudança e o sócio pode vir a ter participação durante o processo. A iniciativa do Inter inclui realizar reuniões com outros clubes que passaram por mudanças semelhantes, como é o caso da Juventus-ITA, que realizou uma drástica mudança em sua identidade visual em 2017. No Brasil, o caso que mais chamou atenção foi o Athletico-PR, em 2019, ao acrescentar a letra H no nome, além de também ter promovido uma radical mudança visual.