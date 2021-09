Grêmio joga mal, leva 4 a 2 do Athletico-PR e perde chance de sair do Z-4

O Grêmio entrou em campo neste domingo (26), contra o Athletico-PR, com uma perspectiva animadora. Os resultados paralelos ajudaram e, com uma vitória, o Tricolor poderia terminar a rodada, finalmente, fora da zona de rebaixamento no Brasileirão. Para isso, porém, é preciso jogar futebol – e o time de Luiz Felipe Scolari não conseguiu ter sucesso nessa tarefa, perdendo por um indigesto 4 a 2 e estacionando nos 22 pontos.

Os donos da casa se impuseram desde a primeira etapa, marcando alto e chegando forte na frente. O Grêmio, por sua vez, fazia uma partida tímida, como se pedisse licença para trocar passes no gramado da Arena da Baixada. Aos 30 minutos, a superioridade virou gol. Acionado por Kayzer, Pedro Rocha surgiu livre pela direita e chutou firme, sem chance para Chapecó. O ex-gremista estava com fome de gol, e fez outro aos 45: em bola cruzada, desviou de cabeça para ampliar.

O Tricolor voltou dos vestiários com mudanças, colocando Douglas Costa e Léo Pereira e buscando mais criatividade ofensiva. Não deu certo. Aos 10 minutos, quem fez mais um foi o Athletico-PR, em cabeceio de Kayzer. Mesmo com o placar dilatado, o Furacão jogava em cima do Grêmio, e os erros da defesa enchiam de medo a torcida tricolor.

Para alívio momentâneo da nação gremista, o Tricolor descontou aos 14, com Thiago Santos cabeceando em cobrança de escanteio. Mas nem deu tempo de criar alguma esperança: um minuto depois, o Grêmio já levaria o quarto, novamente com Kayzer. Depois da goleada consolidada, o jogo diminuiu de intensidade. Quase no fim do jogo, Vanderson cruzou, Santos falhou e o Grêmio diminuiu a goleada.

ATHLETICO-PR (4) - Santos; José Ivaldo, Thiago Heleno (Nico Hernández) e Lucas Fasson; Khellven (Marcinho), Richard (Christian), Cittadini e Nicolas; Nikão, Kayzer (Bissoli) e Pedro Rocha (Carlos Eduardo). Técnico: Bruno Lazaroni.

GRÊMIO (2) - Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Rafinha; Thiago Santos (Mateus Sarará), Lucas Silva (Douglas Costa) e Villasanti (Darlan); Ferreira, Borja e Alisson (Léo Pereira). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa-SP).