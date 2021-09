Com a eficiência a seu lado, Inter vence o Bahia por 2 a 0 no Beira-Rio

Em entrevistas pós-jogo, o treinador colorado Diego Aguirre vem adotando um discurso pragmático: é importante jogar bem, mas o fundamental é vencer. O resultado é uma sequência de resultados que pode não estar enchendo os olhos da torcida, mas tem colocado o Inter cada vez mais firme nas disputas da ponta de cima da tabela. Neste domingo (25), no Beira-Rio, tivemos mais um capítulo: muito longe de demonstrar brilhantismo, o Colorado foi eficiente e venceu o Bahia por 2 a 0, chegando aos 32 pontos na tabela.

O primeiro tempo foi de um Inter mais determinado, encarando um Bahia cauteloso e nada disposto a correr riscos. Mas a falta de criatividade no meio-campo colorado resultou em uma primeira etapa arrastada, tecnicamente pobre e de poucas chances de gol. Para tirar o zero do placar, só sabendo aproveitar a bola parada, e assim foi. Aos 39 minutos, Edilson cobrou bem o escanteio e Yuri Alberto mandou um testaço para as redes: 1 a 0.

O Bahia bem que tentou algo próximo de uma pressão na reta final da primeira etapa, embora sem grande perigo. E o ímpeto renovado do time visitante se manteve na volta dos vestiários, criando dificuldades para a defesa colorada. Aos 24 minutos, Daniel precisou salvar em cabeceio de Gilberto.

A eficácia, no entanto, estava do lado vermelho, e voltou a surgir cinco minutos depois do sufoco. Aproveitando rebote de um cruzamento, Cuesta alçou na área e Rodrigo Dourado cabeceou para ampliar. Aos 35, Mateus Claus salvou o terceiro, em chute cruzado de Yuri Alberto no contra-ataque. O Bahia ainda esperneou aos 39, em cabeceio de Rodallega que passou perto, e em um chute de Thonny Anderson que passou perto aos 43, mas nada que chegasse a causar grandes percalços ao Inter na reta final da partida.

Verdade que a coisa mais vistosa no gramado no Beira-Rio acabou sendo o terceiro uniforme colorado, estreando em um chamativo tom bordô. Mas o placar ficou de bom tamanho, e a maioria da torcida certamente não há de reclamar.

INTER (2) - Daniel; Heitor (Gustavo Maia), Bruno Méndez, Cuesta e Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Taison (Guerrero) e Patrick (Maurício); Yuri Alberto (Palacios). Técnico: Diego Aguirre.

BAHIA (0) - Mateus Claus; Nino Paraíba, Lucas Fonseca (Gustavo Henrique), Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Ruiz (Galdezani), Edson (Patrick), Mugni e Isnaldo (Thonny Anderson); Rodallega e Rodriguinho (Gilberto). Técnico: Diego Dabove.

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ).