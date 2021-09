Guardiola manda recado para técnico do PSG: 'Nunca tire Messi'

O jogo do Paris Saint-Germain (PSG) contra o Lyon, no último domingo (19), no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, pelo Campeonato Francês, ficou marcado por um clima de poucos amigos entre os argentinos Lionel Messi e Mauricio Pochettino. O craque começou como titular, mas, no segundo tempo, foi retirado de campo pelo técnico - e saiu visivelmente irritado. Para o espanhol Pep Guardiola, foi um erro do treinador.

Os dois trabalharam juntos na "era de ouro" do Barcelona e formaram uma parceria inesquecível no futebol. Entre 2008 e 2012, ganharam 14 títulos em 19 disputados, incluindo duas edições da Liga dos Campeões da Europa. Segundo Guardiola, hoje técnico do Manchester City, um dos segredos é nunca substituir o craque.

"Você tem que falar pouco com o Leo (Messi) e montar um time com colegas que facilitem o trabalho dele. Além disso, deve ouvir muito bem o pouco que ele fala e não se esquecer que ele nunca deve ser substituído, nem mesmo para ser aplaudido", disse o treinador.

A irritação de Messi com Pochettino aconteceu no último domingo. Aos 31 minutos do segundo tempo, o treinador optou por colocar o lateral-direito marroquino Hakimi em campo no lugar do argentino. O técnico estendeu a mão para cumprimentar o camisa 30, mas o ex-jogador do Barcelona não aceitou - apenas olhou para o comandante e passou direto.

O jogo terminou com vitória do PSG por 2 a 1 sobre o Lyon, com gols de Neymar e Mauro Icardi. Apesar do descontentamento de Messi, mais tarde foi constatada uma lesão no joelho do jogador, que o tirou do jogo da quarta-feira (22) passada contra o Metz e o deixará de fora também contra o Montpellier, neste sábado (25), em Paris.