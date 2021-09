Com Edenílson na lista, Tite convoca seleção para jogos das Eliminatórias

A sexta-feira (24) foi de anúncio, por parte do técnico Tite, da convocação da seleção brasileira que irá disputar três jogos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 no mês de outubro. Entre os escolhidos pelo treinador está o meio-campista Edenílson, do Inter,

A seleção irá encarar a Venezuela, fora de casa, no dia 7 de outubro. No dia 10, enfrenta a Colômbia, também fora de casa. No dia 14, o adversário é o Uruguai, em partida que será disputada na Arena da Amazônia, em Manaus.

Com uma campanha perfeita de oito vitórias em oito jogos (24 pontos), o Brasil é o líder isolado das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial do Catar. Em segundo lugar está a Argentina, com 18 pontos, seguida por Uruguai (15) e Equador (13). Os quatro primeiros colocados garantem vaga na Copa. O quinto colocado, atualmente a Colômbia (13), encara a repescagem contra o adversário da Oceania.

Confira abaixo a lista completa dos convocados:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Zagueiros

Thiago Silva (Chelsea)

Marquinhos (PSG)

Éder Militão (Real Madrid)

Lucas Veríssimo (Benfica)

Laterais

Danilo (Juventus)

Emerson (Tottenham)

Alex Sandro (Juventus)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Meio-campistas

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Edenílson (Inter)

Gerson (Olympique de Marseille)

Lucas Paquetá (Lyon)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes