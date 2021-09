Brasileirão: Felipão repete o time para enfrentar o Athletico-PR, em Curitiba

O Grêmio volta a campo neste domingo (26), às 18h15min, em Curitiba, com chance real de sair do Z-4 do Brasileirão. Diante do Athletico-PR, na Arena da Baixada, basta uma vitória ao Tricolor para o time de Luiz Felipe Scolari sair da temida zona, o que não ocorre desde a segunda rodada da competição.

Flamengo meia-atacante Douglas Costa O Tricolor pode tirar vantagem do desgaste do Furacão, já que a equipe comandada por Paulo Autuori foi a campo nesta quinta-feira, pelas semifinais da Copa Sul-Americana. Para manter o embalo das duas vitórias seguidas diante do Ceará e do, Felipão não deve alterar a escalação da equipe. Nem mesmo os retornos do zagueiro Kanneman e dofarão que ele desfaça a formação que vem dando certo. Dessa forma, ambos ficam no banco de reservas como opção.

Sem o argentino na defesa, Rodrigues ganha sequência ao lado de Ruan. Já o meio-campo gremista será mantido com os três volantes - Thiago Santos, Lucas Silva e Villasanti. No gol, Gabriel Chapecó retorna após ser substituído por Brenno durante a vitória sobre o Flamengo. Ele se chocou com o zagueiro Ruan, deixou o campo, mas está pronto para jogar. Com isso, o Tricolor vai a campo com Chapecó; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Rafinha; Thiago Santos, Villasanti, Lucas Silva, Alisson e Ferreira; Borja.

Fora de campo, a direção deve economizar cerca de R$ 4,5 milhões com Diogo Barbosa. Uma cláusula na compra do lateral-esquerdo junto ao Palmeiras obrigaria o clube a adquirir mais 12,5% dos direitos se ele atuasse em 60% dos jogos da temporada. O atleta, com contrato até 2023, custou R$ 10 milhões por apenas 25% de seu passe.