Inter encara o Bahia de olho no G-6 do Brasileirão

O Inter entra em campo neste domingo (26), às 16h, em busca do oitavo jogo de invencibilidade. E mais do que isso: diante do Bahia, no Beira-Rio, o Colorado quer ingressar de vez no G-6 do Brasileirão e se consolidar na parte de cima da tabela. Em uma competição tão achatada, qualquer vacilo pode causar a perda de posições na classificação.

retorno de Taison vitória sobre o Fortaleza Para o confronto com os baianos, o técnico Diego Aguirre terá o. Preservado na, o camisa 10 está liberado, após não sentir mais dores no músculo da coxa direita. Com isso, Maurício volta para o banco de reservas, já que o técnico uruguaio manterá a ideia de time com Dourado e Lindoso juntos.

As laterais também terão mudanças. Na direita, com Saravia suspenso pela expulsão no último final de semana, Heitor foi o escolhido para substituí-lo. Já na esquerda, Moisés, além de estar suspenso, não poderia atuar pois ainda pertence ao Bahia. Dessa forma, o jovem Paulo Victor tem mais uma chance de começar jogando.

A provável escalação colorada tem Daniel; Heitor, Bruno Mendéz, Cuesta e Paulo Victor; Rodrigo Dourado, Lindoso, Edenilson, Taison e Patrick; Yuri Alberto.

Nesta quinta-feira (23), o clube informou que o zagueiro Roberto está reincorporado ao elenco. O jogador de 23 anos havia sido negociado com o Rukh Lviv, da Ucrânia, mas os europeus não cumpriram o acerto contratual e o defensor retornou a Porto Alegre. Já o departamento médico informou que o atacante Vinicius Mello sofreu uma fratura no pé esquerdo, já passou por uma cirurgia e fica afastado dos gramados por quatro meses. Assim, outro jovem, Matheus Caldorini, de 19 anos, terá mais chances no grupo principal.