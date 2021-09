Grêmio anuncia renovação de Rodrigues até 2024

Bem próximo de deixar a temida zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o time de Luiz Felipe Scolari vem ganhando forma. E as boas atuações passam por uma boa dupla de zaga. Sem contar com a experiência de Geromel e Kannemann, baixas seguidas por lesão, a dupla Ruan e Rodrigues vem se afirmando a cada partida. Ruan já está negociado com o Suassolo, da Itália. Já Rodrigues, que tinha contrato até o final de 2022, teve, nesta quarta-feira (22), seu vínculo estendido até dezembro de 2024, com valorização salarial.

A confirmação da ampliação de contrato foi anunciada através do site oficial do clube. Os representantes do jogador de 23 anos negociavam com a direção tricolor há aproximadamente 20 dias. Rodrigues havia sido sondado por um clube dinamarquês. Só que Felipão começou a dar oportunidade ao defensor entre os titulares e ele correspondeu.

"Estou muito feliz pela minha nova oportunidade de renovar o contrato com esse grande clube. Estou muito motivado e podem ter certeza que vou dar sempre o meu melhor para construir minha história aqui", ressaltou em vídeo publicado pelo clube.

bateu o Flamengo no Maracanã Douglas Costa, recuperado de uma lesão muscular, fica como opção no banco de reservas. Enquanto isso, a equipe segue se preparando para o confronto com o Athletico-PR, domingo (26), na Arena da Baixada, em Curitiba. A tendência é de que Felipão mantenha a mesma escalação que. Com isso,Assim, o Tricolor mantém o tripé com três volantes.

Após treinamento nesta quarta, Vanderson falou sobre a vitória sobre os cariocas e do destempero que provocou sua expulsão contra o próprio Flamengo, pela Copa do Brasil. "Sou um jogador que quer ganhar sempre. Naquele momento, passei dos limites, mas no dia seguinte algumas pessoas já me deram alguns conselhos que vou levar para o resto da vida", contou.

"No primeiro jogo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, eu saí irritado. Nós queríamos muito essa vitória, já tínhamos perdido os dois últimos jogos para eles. Nós estamos lutando para evoluir e vamos brigar para sair dessa lama e pensar em coisas maiores", acrescentou o lateral-direito.