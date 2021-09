Taison treina com o grupo e volta diante do Bahia, no domingo

vitória do Inter por 1 a 0 sobre o Fortaleza No domingo (19), na, a imagem de Taison à beira do gramado comemorando o gol de Edenilson, já nos acréscimos, foi bastante compartilhada entre os torcedores. A vontade do camisa 10 era ter enfrentado os nordestinos, mas o departamento médico preferiu segurar mais uma semana.

Totalmente recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, Taison vem trabalhando normalmente com os companheiros. Dessa forma, ele estará de volta domingo, novamente no Beira-Rio, contra o Bahia. Com isso, Maurício deve ser o escolhido para deixar a equipe.

Embora os resultados positivos e a invencibilidade de sete jogos, as últimas atuações do Inter ficaram a desejar. Mas o técnico Diego Aguirre já deixou claro que não abrirá mão da dupla de volantes formada pelos Rodrigos - Lindoso e Dourado -, muito menos de Patrick, bastante questionado.

Sobre o retorno de Taison ao time, Yuri Alberto destacou, em coletiva nesta quarta-feira (22), a importância de contar com o camisa 10. "Ele voltou e está treinando muito bem. Eu perguntei como estava e ele me disse que não está sentindo nenhum desconforto e está muito preparado para o confronto de domingo. Vai ser um reforço muito importante para nós", revelou.

Já no ataque, o camisa 11 comentou sobre o bom momento vivido por Edenilson e brincou com a briga sadia pela artilharia do time. "Ele vive um momento muito especial e fico feliz por ele. É um cara que se entrega demais para o Inter. É nosso batedor de pênalti e tem feito bastante gols, nos ajudando bastante. Ele me ajuda demais dentro de campo, mas estou na cola dele na artilharia", sorriu.