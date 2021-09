Douglas Costa pode ficar à disposição para Athletico-PR x Grêmio no domingo

Douglas Costa deve estar de volta no domingo (26), em Curitiba. Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o camisa 10 fica à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari. Em cinco meses no Tricolor, o jogador já teve duas lesões musculares, que o impediram de ter uma sequência entre os titulares. Para o confronto com o Athletico-PR, na Arena da Baixada, Douglas deve ficar pelo menos no banco de reservas.

vitórias sobre o Ceará Flamengo Após ase o, a tendência é de que Felipão não mexa na escalação do time, o que deve deixar o meia-atacante de fora. No entanto, caso realmente tenha totais condições de jogo, Douglas Costa pode entrar no segundo tempo para ganhar ritmo.

Na retomada dos trabalho após a vitória sobre os cariocas no Maracanã, o grupo se reapresentou na tarde desta terça-feira (21) no CT Luiz Carvalho. O camisa 10 participou da atividade com bola com os jogadores que não foram a campo no Rio. A única ausência foi o zagueiro Geromel, que segue de fora se recuperando de uma fratura no pé direito.

Com todos os jogadores ao seu dispor, Felipão tem opções para escalar a equipe diante do Furacão. Desde que assumiu o clube, o treinador sempre ressaltou a importância de ter o grupo recuperado para variar a equipe em uma competição tão longa e desgastante.

Dentro deste cenário, o Tricolor não deve ter mistérios para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro e a formação será mantida com Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Rafinha; Thigo Santos, Villasanti, Lucas Silva, Alisson e Ferreira; Borja. Caso Felipão opte por começar o jogo com o camisa 10, Lucas Silva deixa o time.