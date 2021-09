Daniel Alves pode parar no Beira-Rio

Você já pensou em Daniel Alves vestindo a camisa do Inter? Livre no mercado desde que rescindiu o contrato com o São Paulo, o jogador de 38 anos tem até esta sexta-feira (24) para definir seu futuro. Com a ambição de disputar a Copa do Mundo de 2022, Dani Alves quer se manter em um grande centro para seguir atuando em alto nível e continuar sendo convocado para a seleção brasileira por Tite.

O alto custo do salário do atleta passariam pela reeducação financeira que a atual gestão do Inter vem fazendo ao longo desta temporada. Em princípio, o Colorado teria oferecido salários na casa dos R$ 650 mil até o final de 2022. Os valores já teriam sido destinados às contratações do meia Giuliano e do volante Paulinho, ambas frustradas.

A busca por Daniel Alves passaria ainda pela inviabilidade da manutenção do argentino Enzo Saravia. Emprestado pelos portugueses do Porto, o lateral-direito já teve seu vínculo renovado para esta temporada, o que dificilmente se repetiria para 2022. Neste caso, o clube detentor do seu passe gostaria de lucrar com o jogador, que tem passe avaliado em 8 milhões de euros.

Daniel Alves teria sido sondado por mais três clubes no Brasil. Além do Inter, Fluminense, Athletico-PR e Flamengo gostariam de contar com o jogador multicampeão. O Fluminense teria apresentado uma proposta semelhante à do Colorado, mas até o final de 2023. O Furacão não teria oficializado em números. Já o Flamengo segue no aguardo.

No final da tarde desta terça-feira (21), o jogador fez uma postagem bem enigmática em seu Instagram. Em uma foto com a camisa da seleção, Dani escreveu: "Hoje em dia os sonhos estão difíceis de se realizar porque as referências são precárias e os bons estão na teoria. Pouca realidade e muita muita ficção mas como diria o grande Chapolin colorado: SIGAM-ME OS BONS". A palavra "colorado" deixou a torcida do Inter empolgada.