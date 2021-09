Com rodada do Brasileirão confirmada, Inter encara o Fortaleza

foi derrubada a liminar que garantia a presença de público em jogos do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Nos primeiros minutos desta quinta-feira (16),O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e relator do caso, Felipe Bevilacqua, concedeu um efeito suspensivo sobre a medida, com julgamento no Pleno marcado para o próximo dia 23. Sendo assim, os times entrarão em campo neste final de semana para a disputa da 21ª rodada. Ainda que de forma tímida, os clubes ensaiavam um boicote ao campeonato, alegando que só um clube teria a presença de torcida em seu estádio.

E o Inter entrará em campo neste domingo (19), às 11h, para encarar o Fortaleza, algoz da maior goleada aplicada no primeiro turno: um 5 a 0, ainda sob o comando do espanhol Miguel Ángel Ramírez. Três meses depois, as equipes se reencontram. Os nordestinos, classificados às semifinais da Copa do Brasil, não vivem um bom momento no Brasileirão, uma vez que não vencem há cinco rodadas.

vitória sobre o Sport por 1 a 0 Já o Inter mantém uma invencibilidade de seis jogos e está a apenas a três pontos da zona de classificação para a Libertadores. No entanto, o desempenho do time napreocupa. O técnico Diego Aguirre concordou que a produtividade foi baixa e que a equipe precisa melhorar. Para isso, o técnico terá os retornos de Rodrigo Dourando e Taison à titularidade. Já Gabriel Mercado e Palacios ficam à disposição no banco.

E a expectativa por melhora no desempenho passa pelo retorno de Taison, recuperado de lesão na coxa direita. A provável escalação colorada tem Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Dourado, Lindoso, Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto.