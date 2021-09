Grêmio perde mais uma vez para o Flamengo e dá adeus à Copa do Brasil

Sem surpresas, o Grêmio deu adeus à Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (15). Com uma formação pouco inspiradora, para não perder de muito, o Tricolor não suportou a qualidade do Flamengo e perdeu mais uma, desta vez por 2 a 0, no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com a eliminação, o foco gremista, agora, é total no Brasileirão. E, no próximo domingo, o time de Felipão volta ao Maracanã para encarar o mesmo Flamengo.

Mesmo que de forma autoritária, alicerçado por uma ordem judicial, a liberação da torcida rubro-negra no Maracanã foi positiva. Com a maior parte das pessoas respeitando as normas sanitárias, 6.446 flamenguistas assistiram a vitória do seu time. O duelo marcou a volta do torcedor em uma competição nacional desde o início da pandemia da Covid-19.

Dentro de campo, os 4 a 0 aplicados pelos cariocas na primeira partida influenciaram diretamente nas escalações. Do lado tricolor, apenas quatro titulares, já no rubro-negro, Portaluppi escalou só três. Com os dois times bastante desentrosados, a primeira etapa foi de pouca inspiração e muito desentendimento entres os jogadores, com discussões e troca de empurrões.

A primeira chance de gol saiu só aos 23 minutos, com os donos da casa, e sem muito perigo: Andreas Pereira cobrou falta de longe e Brenno defendeu com facilidade, em dois tempos. Aos 40, a melhor oportunidade dos cariocas. Michael colocou Rafinha para dançar na área e chutou rasteiro. A bola já tinha passado por Brenno, mas Kannemann conseguiu cortar e evitar o gol. O Grêmio até teve a oportunidade em alguns contra-ataques em velocidade, mas pecou no último passe ou no arremate.

O segundo tempo seguiu na mesma toada, com o Grêmio preocupado mais em defender e marcar do que propor o jogo. Em lance isolado, aos dez minutos, a primeira chegada efetiva do Grêmio na partida saiu: após lançamento de Rafinha, a bola desviou em Borja e sobrou para Jhonata Robert. Ele se livrou da marcação e bateu no canto, mas Gabriel Batista salvou o Flamengo.

Os técnicos fizeram muitas trocas e quem falou mais alto foi a qualidade rubro-negra. Aos 26, Éverton Ribeiro chutou cruzado e rasteiro, Pedro ainda tentou empurrar para as redes, mas não alcançou, e a bola passou muito perto do gol.

Três minutos depois, Éverton Ribeiro, mais uma vez, cruzou e Pedro, de bicicleta, quase marcou um golaço, mas a bola saiu caprichosamente. Antes da saída de bola, o VAR chamou o juiz, que reviu o lance e o desvio da bola na mão de Rodrigues. Pênalti para o Mengão. Aos 33, Pedro cobrou e abriu o placar.

Nos minutos finais, os cariocas ainda marcaram mais um, antes de Éverton Ribeiro mandar duas na trave. Na última, aos 41, a bola caiu nos pés de Pedro, que marcou o segundo dele, dando números finais ao confronto.

Flamengo 2 Gabriel Batista; Matheuzinho, Rodrigo Caio (Gustavo Henrique), Léo Pereira e Renê; Thiago Maia (João Gomes), Andreas Pereira, Éverton Ribeiro, Vitinho (Lázaro) e Michael; Gabigol (Pedro). Técnico: Renato Portaluppi.

Grêmio 0 Brenno; Rafinha, Paulo Miranda (Rodrigues), Kannemann e Diogo Barbosa; Fernando Henrique, Mateus Sarará (Lucas Silva), Jhonata Robert (Éverton), Villasanti e Léo Pereira; Borja (Diego Souza). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA/PR).

RESUTADOS DOS JOGOS DE IDA DAS QUARTAS DE FINAL

TERÇA-FEIRA

Santos 0x1 Athletico-PR*

QUARTA-FEIRA

Atlético-MG* 1x0 Fluminense

Flamengo* 2x0 Grêmio

Fortaleza* 3x1 São Paulo

*Classificados

CONFRONTOS DAS SEMIFINAIS

Athletico-PR x Flamengo