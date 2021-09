Chefe da Red Bull acusa Hamilton de fingir lesão após acidente com Verstappen no GP da Itália

acidente ocorrido entre o inglês e Max Verstappen no último domingo (12) Helmut Marko, chefe da Red Bull na Fórmula 1, acusou Lewis Hamilton e a Mercedes de "criarem uma narrativa" sobre o, durante o Grande Prêmio de Monza, na Itália.

Ao comentar a batida, o ex-piloto disse, em tom de ironia, que "eles (equipe da Mercedes) estão fazendo um show no qual o pobre Hamilton de repente se machucou". "Foi um acidente normal de corrida. Todas as histórias que estão ao redor disso foram criadas pela Mercedes", acrescentou Marko.

Imagens do acidente mostram o momento em que uma das rodas traseiras do carro do holandês passa por cima da cabeça do heptacampeão. Durante o GP de Monza, Hamilton e Verstappen - que travam disputa pelo título da Fórmula 1 em 2021 - se envolveram em uma batida.

Verstappen foi considerado o culpado pela batida e foi punido com a perda de três posições no grid de largada da próxima corrida, o GP da Rússia, no dia 26 de setembro.

Apesar de ter deixado sua Mercedes aparentemente sem grandes lesões, Hamilton revelou nesta semana que será acompanhado por um médico para garantir sua participação no próximo GP, na Rússia.

O piloto inglês ainda contou que seu pescoço "tem ficado mais rígido" desde a batida. A lesão, porém, não impediu Hamilton de comparecer ao Met Gala 2021, evento realizado na noite de segunda (13), em Nova York.