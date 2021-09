Com torcida no Maracanã, Grêmio encara o Flamengo pela Copa do Brasil

o Flamengo goleou o time de Luiz Felipe Scolari por 4 a 0, em Porto Alegre. com a presença da torcida Rubro-Negra garantida por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) No dia em que o Grêmio completa 118 anos de existência, a equipe entrará em campo apenas para cumprir tabela, já que no jogo de ida, pelas quartas de final da Copa do Brasil,Nesta quarta-feira (15), às 21h30min,, o Tricolor encara os cariocas, no Maracanã. E a missão é ingrata: reverter a vantagem da partida de ida. No entanto, o fato de viajar sem três titulares mostra que nem mesmo o Grêmio acredita no milagre.

As principais ausências são o volante Thiago Santos, o meia Alisson e o atacante Ferreirinha. Já Jean Pyerre também não fica à disposição, pois está se recuperando de uma conjuntivite. Com isso, o Tricolor terá um time misto ou até mesmo totalmente reserva diante dos comandados de Renato Portaluppi. Os cariocas também devem poupar boa parte do elenco, já que a vantagem é enorme e os rubro-negros seguem em três competições.

Como o foco gremista está no Campeonato Brasileiro, Felipão deve utilizar o confronto com o Flamengo para fazer observações e dar espaço para jogadores mostrarem serviço. A novidade pode ser o retorno de Kannemann. Recuperado de uma lesão no quadril, ele treinou normalmente com os companheiros nos últimos dias.

Dessa forma, o Grêmio pode ir a campo com Brenno; Rafinha, Rodrigues, Kannemann e Cortez; Lucas Silva, Villasanti, Léo Pereira, Campaz (Fernando Henrique) e Jhonata Robert; Borja.

A pouco menos de 24 horas do início da partida, o departamento jurídico tricolor entrou junto ao STJD com um mandado de garantia de ordem personalíssima para assegurar que o jogo fosse realizado sem a torcida no Maracanã, assim como ocorreu no jogo de ida, na Capital.

Contudo, ainda no final desta terça-feira, o presidente do STJD, Otávio Noronha, negou o pedido de intervenção de 17 clubes da Série A, assim como o do Grêmio, que pedia a revogação da liminar, e manteve a liberação dos torcedores nos jogos do Flamengo em competições nacionais. Desta forma, a equipe de Portaluppi poderá contar com a torcida nas arquibancadas. Foram colocados à venda cerca de 25 mil ingressos, respeitando a liberação de 35% da capacidade do estádio.