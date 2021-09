Inter vence o Sport, em Recife, e se aproxima do G-6 do Brasileirão

No dia do aniversário de Diego Aguirre, quem ganhou o presente foi o torcedor do Inter. Nesta segunda-feira (13), em Recife, o time do técnico uruguaio marcou cedo, venceu o Sport por 1 a 0, mas sofreu em boa parte do jogo. Com a vitória sobre os pernambucanos, o Colorado chegou ao sexto jogo sem perder, subiu para a 9ª colocação, com 26 pontos, ficando a três do G-6, que garante vaga na pré-Libertadores.

Após 15 dias sem atuar, Aguirre escalou a equipe mostrando que queria os três pontos desde o apito inicial. A opção por Caio Vidal mais à frente e apenas Lindoso como volante no meio-campo deixaram o Colorado mais ofensivo. E não demorou para os visitantes balançarem as redes. Logo aos três minutos, Patrick recebeu cruzamento rasteiro de Yuri Alberto e empurrou para o fundo das redes.

Atrás do marcador, os pernambucanos ensaiaram algumas jogadas, mas faltou o passe preciso ou o arremate caprichado. Já o Inter manteve o controle do jogo, com Edenilson livre para subir à vontade e articular alguns lances no ataque. Quem também apresentou boa movimentação na etapa inicial foi Maurício. Nitidamente, ele foi orientado a repetir o que Taison vinha fazendo.

Só quer nos cinco minutos finais, o Leão da Ilha caprichou um pouco e assustou com André, aos 41, depois de um chute despretensioso, ele acertou o travessão. E, nos acréscimos, Everton Felipe cobrou escanteio, Marcão cabeceou, mas Daniel soqueou para não se complicar.

O Sport desfez o esquema com três zagueiros e o técnico paraguaio Gustavo Florentin sacou Sabino, com dores, e colocou Paulinho Moccelin. Já o Inter voltou com Guerrero na vaga de Caio Vidal. A troca dos pernambucanos mudou o comportamento da equipe. Nos primeiros dez minutos, Mikael criou duas boas chances, mas bateu para fora. O Inter seguiu recuado e o Sport pressionando.

Os visitantes só foram levar perigo aos 20 minutos. Na primeira chegada efetiva da etapa final, Yuri Alberto até marcou o segundo gol, mas o atacante estava impedido. Aos 27, em contra-ataque rápido, Patrick acionou Yuri Alberto, que deixou Guerrero na cara do gol, mas o peruano concluiu fraquinho.

A resposta do Sport foi imediata. Sander cruzou na cabeça de Mikael, que mandou no cantinho esquerdo. Daniel voou para fazer um milagre na Ilha do Retiro. Sem conseguir definir o resultado, o Inter quase cedei o empate aos 35: após cruzamento da direita, Tréllez, dentro da área, bateu de primeira e acertou a trave.

A ineficiência do ataque e a timidez do meio-campo colorado tornaram os minutos finais dramáticos. Aos 47, Daniel, nome da partida, salvou a vitória defendendo mais umaconclusão de Tréllez. O apito final do árbitro soou como um alívio para o torcedor colorado.

Sport 0 Mailson; Hayner, Sabino (Paulinho Moccelin), Rafael Thyere, Chico e Sander; Marcão, José Welison (Tréllez) e Everton Felipe (Everaldo); Mikael e André (Thiago Neves). Técnico: Gustavo Florentín.

Inter 1 Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Mauricio (Johnny), Patrick e Caio Vidal (Guerrero); Yuri Alberto (Heitor). Técnico: Diego Aguirre.

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO).