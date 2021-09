Felipão deve poupar titulares em partida da Copa do Brasil contra o Flamengo

tranquila vitória sobre o Ceará, domingo, por 2 a 0 Nem mesmo a, pelo Brasileirão, fez com que o técnico Luiz Felipe Scolari começasse a pensar em algo maior na competição. Questionado sobre o que a equipe almeja neste returno, Felipão disse que o objetivo é ser 16º colocado. E, nesta semana, o Tricolor encara a mesma pedreira duas vezes: o Flamengo, no Rio de Janeiro. Um jogo é pela Copa do Brasil, com tendência de time reserva, o outro é pelo Brasileirão, com time titular.

Mesmo com a 18ª colocação no Brasileiro, os números de Felipão no comando gremista são positivos e empolgam. Próximo de deixar a zona de rebaixamento, o Tricolor tem aproveitamento de G-4. A vitória sobre o Ceará marcou o 10º jogo de Scolari, com cinco vitórias, dois empates e três derrotas, com um aproveitamento de 56,6%, maior que o 4º colocado hoje, o Fortaleza.

os outros 19 clubes ameaçaram não entrar em campo. Já no domingo, às 20h30min, a equipe volta ao Maracanã, desta vez, pela 21ª rodada do Brasileiro. Para este jogo, o Flamengo também tem a liberação de contar com o apoio da torcida, entretanto,Neste caso, a tendência é de que a direção carioca recue.

Para estes dois jogos e nas demais três semanas, Felipão não contará com o zagueiro Geromel. O atleta fraturou o quinto dedo do pé direito ao sofrer um pisão no treino do último sábado, o que o deixou de fora do duelo com o Ceará. Mesmo sem precisar passar por uma cirurgia, Geromel fica de fora por um mês.