Porto Alegre define protocolos para competições esportivas

determinações estaduais A Prefeitura de Porto Alegre adota novos protocolos para o público em competições esportivas a partir desta segunda-feira (13). As alterações estão no decreto 21.160, divulgado em edição extra do Diário Oficial de Porto Alegre (Dopa) na sexta-feira (10), e estão de acordo com asdo Sistema 3As – Aviso, Alerta e Ação e o decreto estadual 56.071.

Entre as mudanças está a autorização de público exclusivamente sentado nos estádios e com distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas e/ou grupos coabitantes. Está proibido público acima de 2.501 pessoas.

Confira os novos protocolos para competições esportivas:

Público:

• Público exclusivamente sentado com distanciamento mínimo de 1 metro entre pessoas e/ou grupos de coabitantes.

• Teto de ocupação de 40% das cadeiras ou similares, por setor, até o limite m áximo de 2.500 pessoas por estádio/ginásio/similar

Autorização conforme numero de pessoas (público) presentes ao mesmo tempo:

• Até 400 pessoas: sem necessidade de autorização

• De 401 a 1.200 pessoas: autorização do município sede

• De 1.201 a 2.500 pessoas: autorização do município sede e autorização regional (aprovação de no mínimo de 2/3 dos municípios da Região Covid ou do Gabinete de Crise da Região Covid correspondente)

• Acima de 2.501 pessoas: não autorizado

Entradas e saídas:

• Abertura antecipada dos portões para evitar aglomeração

• Ordenamento na saída, por setor, para evitar aglomeração na dispersão

Dentro do local

• Distanciamento mínimo de 1 metro entre pessoas e/ou grupos de coabitantes,

vedado aglomeração

• Presença de monitores para fiscalização do cumprimento dos protocolos de

distanciamento e uso de máscara da proporção de 1 para cada 500 pessoas

Ingressos

• Venda ou distribuição de ingressos preferencialmente por meio eletrônico