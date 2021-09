Sesc completa 75 anos incentivando os esportes no RS

Em 1960, enquanto o Brasil ainda comemorava a conquista de sua primeira Copa do Mundo Fifa de 1958, o Sesc organizava seus torneios esportivos, com diversas modalidades, entre elas o futebol. Agora, quando o Sesc comemora 75 anos no Estado, o esporte mais popular do País segue sendo um dos que mais tem adeptos nas competições da instituição.

Nos tradicionais Jogos Comerciários, a maior procura é pelo futebol de campo, futebol sete e futsal; enquanto isso o futebol de areia é disparada a preferência dos atletas do Circuito Verão Sesc de Esportes, que movimentou entre todas as modalidades mais de 12 mil atletas na sua edição mais recente, em 2020.

Nesta segunda-feira (13), o Sistema Fecomércio-RS completa mais de sete décadas de atuação do Sesc e do Senac. Administrados pela Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul, Sesc e Senac foram instalados no Estado em setembro de 1946, cumprindo com os propósitos de educar para o trabalho em atividades do comércio de bens, serviços e turismo e de promover ações para o bem-estar social nas áreas de Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer.