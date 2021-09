Aguirre ajusta os últimos detalhes para retomada no Brasileirão

O Inter volta a campo apenas na segunda-feira (13), quando enfrenta o Sport, em Recife. Sem atuar desde o empate sem gols com o Atlético-GO, em 29 de agosto, o técnico Diego Aguirre ganhou uma intertemporada para recuperar jogadores e rever o esquema. A principal dúvida na escalação será o substituto de Taison, que desfalca o Colorado nesta e na próxima rodada, devido a uma lesão muscular.

Alguns nomes surgem com força para ocupar a vaga do camisa 10. Boschilia, Maurício e até mesmo Caio Vidal estão passando pelo vestibular para entrar no time. O Inter busca manter a sequência invicta com duas vitórias e três empates nos últimos cinco jogos. A última derrota foi para o Athletico-PR por 2 a 1, em 25 de julho, em Curitiba.

Quem volta a ficar à disposição é o lateral-direito Saravia. O argentino entra na briga com compatriota Mercado pela posição. Nesta quinta-feira (9), o atacante Guerrero voltou da seleção peruana, já que estava cumprindo suspensão. Dessa forma, ele também é uma opção para Aguirre no Nordeste. A ausência será Rodrigo Dourado, de fora pelo terceiro cartão amarelo.

Com este cenário, uma possível escalação colorada tem Daniel; Saravia (Mercado), Bruno Méndez, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Johnny, Edenilson, Patrick e Mauricio (Boschilia); Yuri Alberto.

O grupo ainda treina nesta sexta-feira (10) e sábado (11) em Porto Alegre, embarcando para São Paulo logo após o trabalho. Na capital paulista, faz uma atividade no domingo, antes de ir para Recife.