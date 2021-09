Grêmio inicia returno do Brasileirão com missão de deixar o Z-4

último técnico gremista: Tiago Nunes Mesmo que com dois jogos em aberto do primeiro turno, o Grêmio inicia neste final de semana, a luta para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Após duas semanas sem jogos, o primeiro desafio será domingo (12), às 11h, contra o Ceará, na Arena. A partida colocará frente a frente, Luiz Felipe Scolari e o, que fará sua estreia pelo Vovô, após a demissão de Guto Ferreira.

Ocupando a 19ª posição, com 16 pontos e apenas quatro vitórias na competição, a comissão técnica preparou um cenário de decisão, com antecipação da concentração. Já nesta quinta-feira, Felipão concentrou 32 atletas, com algumas novidades. O lateral-direito Victor Ferraz e o atacante Everton, que estavam afastados, foram reintegrados. Outra surpresa é a volta do também lateral Leonardo Gomes, fora dos gramados há dois anos, após cirurgias no joelho.

Os selecionáveis Mathías Villasanti e Borja se juntarão ao elenco nesta sexta-feira (10), depois de servirem suas seleções pelas Eliminatórias para a Copa de 2022. Quem segue de fora é Douglas Costa. O camisa 10 continua em tratamento para superar uma lesão muscular na coxa esquerda, podendo ficar à disposição somente no fim do mês.

Para encarar os cearenses, o Tricolor pode ter até duas mudanças na escalação em relação ao time que vinha atuando. É possível que o goleiro Brenno retome a titularidade, devolvendo Chapecó ao banco. Outra probabilidade é Rafinha voltando à lateral-direita e Guilherme Guedes assumindo a esquerda. Com isso, o Grêmio pode ir a campo com Brenno (Chapecó); Rafinha (Vanderson), Geromel, Kannemann e Guedes (Cortez); Thiago Santos, Villasanti, Campaz, Alisson e Ferreira; Borja.

Antes do confronto de domingo, o elenco ainda terá duas atividades para fazer os últimos ajustes antes da abertura do returno.