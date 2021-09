CBF negociou com Ciro Nogueira para manter jogo com Argentina, diz servidor

O presidente em exercício da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, alegou ter negociado com o ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ao pedir que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) permitisse a continuidade de um jogo da seleção brasileira com a Argentina, no domingo.

A informação consta em um relatório elaborado por um servidor da Anvisa, Yunes Baptista, e divulgado pela agência. No texto, o servidor narra que foi ao estádio do Corinthians, hoje chamado Neo Química Arena, para autuar os quatro jogadores argentinos que teriam prestado informações falsas às autoridades brasileiras para poder participar do jogo.

Mas aos 4 minutos de jogo, o evento foi interrompido pela Anvisa A partida é válida pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, no ano que vem.. A razão é que quatro jogadores argentinos vindos do Reino Unido não cumpriram a quarentena obrigatória no Brasil para passageiros vindos daquele país. Nesta quarta-feira, um integrante da delegação argentina - o chefe de cozinha do grupo - testou positivo para Covid-19. Ele está em isolamento.

No documento publicado pela Anvisa, Yunes relata que foi abordado pelo presidente interino da CBF. Este teria dito que estava em tratativas com Ciro Nogueira. Ele também pediu que o servidor público falasse com o ministro, mas ele se recusou a fazê-lo. No relatório, o servidor reafirma que sua ação era legal.

"(Por volta de 16h45) Fui abordado pelo Sr. Ednaldo Rodrigues - Presidente da CBF informando que estava em contato com a Casa Civil e se eu poderia falar com o Sr. Ministro Ciro Nogueira, neguei o contato e informei que se dirigisse a` diretoria da ANVISA a qual me encontrava subordinado visto que se tratava de ação sanitária e legal", escreveu Yunes no relatório.

"Vários outros que se identificaram como dirigentes de alguma instituição perguntaram se seria possível negociação bem como outros tentaram conversas mais discretas como Sr. Sergio Ribas (Vice-presidente da Comissão de Governança e Transferência da CONMEBOL) que solicitou se poderia fornecer o telefone para contato de algum diretor da ANVISA ao qual estaria subordinado", descreve o servidor.

"Durante todo este tempo fiquei em pé no corredor de acesso ao vestiário da Argentina e cercado por seguranças, dirigentes e comissão técnica, sendo minha proteção os policiais da PF e dois policiais militares do Estado de SP", declarou ele, no texto.

A reportagem do Estadão procurou Ciro Nogueira diretamente, por meio de mensagem de texto, e por intermédio da assessoria de imprensa do ministro, mas ele não se manifestou. O presidente interino da CBF, Ednaldo Rodrigues, negou a versão apresentada por Yunes, e disse que nem sequer possui o contato de Ciro Nogueira.

"O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Ednaldo Rodrigues, nega com veemência que tenha feito qualquer contato com servidores da Anvisa nos termos relatados pelo Relatório Complementar de Evento sobre o jogo entre Brasil e Argentina. Tampouco autorizou qualquer pessoa a falar em seu nome. O presidente da CBF não falou sobre esse ou qualquer outro assunto com o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, sequer tem seu contato telefônico. A versão é fantasiosa", disse o dirigente, em nota.