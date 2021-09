CBF e 19 clubes mantêm veto ao público e abrem guerra com o Flamengo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e os 19 times da Série A optaram nesta quarta-feira (8) pela manutenção do veto ao torcedor nos estádios, enquanto não há o aval de autoridades sanitárias locais para todas as sedes do Campeonato Brasileiro em razão da pandemia da Covid-19. O Flamengo foi o único clube que não participou do encontro por videoconferência, já que tem autorização da prefeitura para abrir os portões do Maracanã em três partidas neste mês, uma delas contra o Grêmio, no dia 15, pela Copa do Brasil. Diante da situação, é possível que o Tricolor gaúcho se recuse a enfrentar o Rubro-Negro no jogo de volta das quartas de final.

Na decisão, a CBF e os dirigentes optaram por acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para derrubar a liminar que autoriza o Rubro-Negro a receber seus torcedores. Também ficou decidido que o tema voltará a ser debatido no próximo dia 28. Em São Paulo, o governo de João Doria (PSDB), por exemplo, informa que deverá autorizar a presença de público nos estádios a partir do dia 1º de novembro.

Duas horas antes do debate entre a entidade e os cartolas começar, a diretoria rubro-negra publicou nota em seu site na qual diz que “não cabe à CBF ou aos clubes deliberar acerca da existência ou não de público nos estádios, por não se tratar de matéria de sua competência desportiva."

Há quase um mês, o Flamengo apelou ao STJD para reabrir os portões ao seu torcedor. O presidente do órgão, Otávio Noronha, acatou o pedido, em caráter liminar, desde que cumpridas as exigências das autoridades do Rio de Janeiro.

O Flamengo, então, apresentou proposta à prefeitura para receber o seu torcedor e teve o aval para três partidas no Maracanã entre os dias 15 e 29 deste mês - contra Grêmio , pela Copa do Brasil e pelo Brasileiro, e diante do Barcelona de Guayaquil (EQU) pela Libertadores. A direção do Grêmio, por meio de seu departamento jurídico, aconselhou o presidente Romildo Bolzan Júnior que o time não entre em campo caso o Flamengo não cumpra o acordo e libere a presença do torcedor no estádio.

Grêmio foi goleado por 4 a 0 pelo Flamengo, na Arena Pelo princípio de isonomia estabelecido pela CBF no protocolo de volta do público aos estádios, as partidas de mata-mata da Copa do Brasil só podem ter torcedores se tanto na ida quanto na volta for permitida a presença de público. Na partida do dia 25 de agosto, em que o, não houve presença de público.

No Rio Grande do Sul, a liberação do público nos estádios foi anunciada pelo governador Eduardo Leite no dia 1º de setembro. Mas, mesmo que a dupla Grenal já estivesse se preparando para o retorno, os torcedores só retornam às partidas do Brasileirão quando todos os estados permitirem o acesso do público, devido, justamente, ao acordo de reciprocidade.

A prefeitura do Rio divulgou na terça-feira (7) a liberação do público somente para as partidas em questão e disse que a capacidade no Maracanã será, respectivamente, de 35%, 40% e 50%. Após o jogo, a Secretaria Municipal de Saúde se compromete em acompanhar os torcedores por 15 dias.