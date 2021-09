Maicon é recebido com festa no aeroporto antes da despedida oficial

A recepção de Maicon no aeroporto Salgado Filho, nesta segunda-feira (6), parecia a chegada de um grande reforço para o Grêmio. Após a rescisão surpreendente na última semana, o jogador viajou para o Rio de Janeiro para ficar ao lado de seus familiares. De volta a Porto Alegre, onde viveu nos últimos sete anos, o volante se emocionou com a recepção do torcedor, chorou, agradeceu o carinho e comentou sua saída do Tricolor.

Nesta quarta-feira (8), Maicon concederá uma entrevista coletiva, dando mais detalhes sobre a saída do clube e o futuro da sua vida profissional. Estarão presentes o presidente Romildo Bolzan Júnior e o vice de futebol, Marcos Hermann. Antes, nesta terça-feira (7), o jogador de 35 anos irá até o CT Luiz Carvalho se despedir de seus ex-companheiros e dos funcionários com quem conviveu boa parte da carreira.

Maicon deu indícios que não sabe ainda quando irá se aposentar. No saguão do aeroporto, após ir às lágrimas, ele falou que dará um tempo nesta temporada. “Vou me recuperar e repensar se volto a jogar no ano que vem. O Grêmio ficará na minha história, foi o melhor momento da minha carreira, onde eu mais conquistei títulos e isso não tem preço, não tem dinheiro que compre”, afirmou.

Questionado sobre a possibilidade de voltar ao Grêmio ocupando um cargo no departamento de futebol, Maicon se mostrou otimista. “Espero que sim, estou me preparando e vou fazer um curso para ser treinador. Quero fazer assim como o Renato, que fez história como jogador e como técnico”, revelou.

O volante recordou ainda pessoas que conviveram com ele ao longo destes anos no Tricolor: “Ficará marcado para sempre na minha vida, da minha família e dos meus amigos. Quero agradecer a todos no clube, presidente, Felipão, com ele cheguei e agora saí, agradecer ao Renato pela parceria nestes anos todos, com títulos e muita alegria”, recordou o capita, como era carinhosamente chamado.