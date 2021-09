Anvisa interrompe jogo entre Brasil e Argentina e partida está suspensa

Programada para a tarde deste domingo (5), a partida entre Brasil e Argentina, válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, foi suspensa após menos de seis minutos de bola rolando. Agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e da Polícia Federal entraram em campo, exigindo a saída de quatro jogadores argentinos - Emiliano Martínez, Buendía, Lo Celso e Romero - que estariam descumprindo os protocolos sanitários em vigor para entrada no País.

Os quatro, segundo a agência, estiveram no Reino Unido há menos de 14 dias, antes da entrada no Brasil. No momento, está proibida a entrada no Brasil de estrangeiros que estiveram no Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte ou Índia nas últimas duas semanas. A Anvisa afirma que os atletas forneceram informações inverídicas ao preencherem o formulário oficial da autoridade sanitária. "A Anvisa orientou às autoridades em saúde locais a determinarem a imediata quarentena dos jogadores, que estão impedidos de participar de qualquer atividade e devem ser impedidos de permanecer em território brasileiro", diz o órgão em comunicado.

A delegação argentina, porém, deixou claro que, se os quatro jogadores não pudessem atuar, a seleção se recusaria a entrar em campo. Chegando ao estádio, três dos atletas irregulares assinaram a súmula. Houve uma tentativa da Polícia Federal e da Anvisa de interferir enquanto os argentinos estavam nos vestiários, mas as portas foram trancadas antes do acesso dos fiscais. Mal o jogo começou, as autoridades entraram no gramado, forçando a suspensão da partida.

Em entrevista à Rede Globo, o diretor da Anvisa, Antonio Barra Torres, disse que os quatro atletas estão ilegalmente no Brasil, que não podem permanecer em solo brasileiro e serão deportados. Diante da confusão, os argentinos voltaram aos vestiários e, depois de cerca de meia hora, decidiram subir no ônibus e deixar o estádio. Diante da situação, os brasileiros aproveitaram a situação para realizar um treinamento no gramado do Itaquerão.

De acordo com comunicado da Conmebol, cabe agora ao árbitro venezuelano Jesús Valenzuela e ao delegado da partida a entrega de um informe à Comissão Disciplinar da Fifa, que determinará os procedimentos em relação à partida. Não havia, até a publicação desta matéria, definição a respeito da realização do jogo em outra data, ou um eventual cancelamento definitivo da disputa.