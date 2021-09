Retomada do público nos estádios da dupla Grenal é vista com cautela

A liberação do público nos estádios, anunciada pelo governo do Rio Grande do Sul , pode se limitar ao futebol do Interior. Mesmo que a dupla Grenal já venha se preparando para o retorno gradual e consciente, os jogos do Campeonato Brasileiro só terão torcedores quando todos os estados permitirem o acesso do público, devido a um acordo de reciprocidade entre os clubes, acertado com a CBF.

Na noite de quarta-feira (1º), o governador Eduardo Leite fez o anúncio da liberação, após reunião do Gabinete de Crise. A determinação limita a entrada dos torcedores a 40% da capacidade por setor e ocupação máxima de 2,5 mil pessoas. De acordo com o governo, "as decisões levam em conta os dados positivos monitorados no RS, principalmente o fato de que o número de internados suspeitos ou confirmados com Covid-19 em leitos clínicos e de UTI retomou tendência de queda, acentuando o ritmo de redução na última semana".

O que se sabe até agora é que será exigido o uso de máscaras, entretanto, o governo não informou sobre a exigência da comprovação da vacinação contra a Covid-19. A tendência é de que a liberação da torcida seja feita já na Divisão de Acesso, chamada de Série A2, já nas próximas rodadas.

Para o epidemiologista e professor Paulo Petry, da Comissão de Medicina e Saúde da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), o retorno da torcida é um assunto delicado e vem sendo debatido junto à entidade em diversas reuniões. "Temos que considerar um contingente baixo de imunizados. Mesmo que a primeira dose já tenha atingido 70% de população, a imunização completa é de apenas 37%. Com isso, algumas questões ainda estão em aberto", explica.

De acordo com Petry, uma reunião já está marcada para esta sexta-feira, tendo em vista a publicação das orientações no Diário Oficial do Estado (DOE). "Sabemos que há a possibilidade da liberação e até mesmo uma necessidade dos clubes. Porém, isso tem que ser analisado com muita cautela, uma vez que, em função da variante Delta do coronavírus circulando no nosso Estado, é de se evitar aglomerações", ressalta.

A principal preocupação da FGF não está dentro do estádio e, sim, no seu entorno. Outro ponto que preocupa é o aumento da aglomeração no transporte público.