Torcedores recebem ônibus do Grêmio com pedras e rojões no CT Luiz Carvalho

Se o clima já está tenso dentro do Grêmio, pelo momento vivido pelo time, no Z-4 do Brasileirão, agora, pesou também do lado de fora. Após três dias de folga, o grupo se reapresentou nesta quarta-feira (1º) e o ônibus onde estavam foi recebido por aproximadamente 150 torcedores no portão do CT Luiz Carvalho com pedras e rojões.

Os torcedores começaram a chegar na porta do centro de treinamento por volta das 13h. Com os tradicionais cânticos contra o time e a direção, as quatro torcidas organizadas que participaram do protesto, hostilizaram desde o presidente Romildo Bolzan Júnior, até atletas como Cortez, Ferreirinha, Luiz Fernando, entre outros.

Como a direção já sabia da manifestação, os jogadores foram até a Arena e de lá seguiram com o ônibus do clube para o treino. Ao chegar no local, às 14h, os atletas foram recebidos de forma violenta. Prontamente, a Brigada Militar entrou em ação e um grupo de 20 policiais conteve os mais exaltados, prendendo quatro torcedores.

Outros quatro carros de funcionários que trabalham no CT foram danificados. Eles relataram que quase foram atingidos pelas pedras jogadas. Só nesta temporada, foi a quinta manifestação organizada pela torcida em frente ao centro de treinamentos.

Após o treino, o lateral-direito Rafinha falou sobre a agressão sofrida e falou do momento que o time vive dentro de campo. “A gente sabe que o momento não é dos melhores, mas nada justifica uma ação como essa de hoje (quarta-feira). O torcedor pode vaiar, xingar, fazer o que quiser, mas quando vai pro lado da agressão, foge da legitimidade. Entendemos os protestos, mas como já falei, é ruim passar por isso. A forma de protestar tem um limite”, disse.

saída do volante Maicon Rafinha comentou ainda a: “É uma situação muito triste. O Maicon é um líder para gente, um dos grandes responsáveis pela minha vinda para cá. É uma perda muito grande. Eu não sabia que ele ia sair. Pegou todo mundo de surpresa”, contou.

O presidente Romildo Bolzan disse que não medirá esforços para tomar todas as medidas cabíveis para identificar e punir os torcedores que participaram dos atos de vandalismo. O clube se manifestou oficialmente por meio de nota:

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense vem a público manifestar seu total repúdio aos atos de violência, balbúrdia e vandalismo promovidos por uma parcela de torcedores, no início da tarde desta quarta-feira, no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho. Importante frisar que o Clube reconhece como legítimo todo o tipo de manifestação de sua torcida, contanto que ela ocorra de forma pacífica, sem transgredir o limite do respeito e da civilidade. Práticas como as desta tarde, além de estarem em completo desalinho às normas e valores desta instituição, construídos ao longo de uma trajetória vitoriosa de quase 118 anos, de terem atentado contra a integridade física de pessoas, causado danos ao patrimônio do Clube e de terceiros, serviram apenas para tumultuar um ambiente sobre o qual estão sendo empreendidos todos os esforços necessários para que o Clube retome, o mais brevemente, o caminho digno de sua grandeza. Informamos que diante do fato ocorrido, o Clube já está tomando todas as medidas cabíveis e reitera que não medirá esforços para coibir atos dessa natureza."