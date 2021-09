Copa do Brasil: Flamengo negocia para liberar torcida contra o Grêmio, no Maracanã

Após conseguir levar público para dois jogos no Mané Garrincha, em Brasília (DF), o Flamengo volta seus esforços para contar com o apoio de parte de sua torcida no Maracanã. O presidente Rodolfo Landim conversa com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para que o estádio possa receber ao menos uma fatia de sua capacidade, pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil.