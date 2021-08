Após seis anos, Maicon rescinde e não atua mais pelo Grêmio

Maicon não é mais jogador do Grêmio. O meio-campo assinou a rescisão de seu contrato nesta segunda-feira. Segundo anúncio do clube, houve a antecipação, de forma consensual, do término do vínculo entre Grêmio e atleta, que se encerraria ao final da temporada. Ainda em agosto, o jogador já havia comunicado que deixaria o time em dezembro, após o término das competições. Em nota, o Tricolor agradeceu ao atleta pelos "inestimáveis serviços prestados ao clube".

Maicon defendeu as cores do Grêmio durante quase sete temporadas, desde sua apresentação em março de 2015. Neste período, o jogador de 35 anos alcançou o status de ídolo gremista, após as conquistas da Copa do Brasil de 2016 e da Copa Libertadores da América de 2017, como capitão, e da Recopa Sul-Americana de 2018, além de outros quatro títulos seguidos de Campeonato Gaúcho, entre os anos de 2018 e 2021. Com a camisa do clube, foram 248 partidas disputadas e 15 gols marcados.

O jogador vem sofrendo com uma sequência de lesões que o tiraram de boa parte das partidas do Grêmio nos últimos dois anos. Ele foi relacionado em apenas 48 dos 105 jogos disputados pelo clube entre 2020 e 2021. As dificuldades físicas encontradas pelo atleta foram um dos motivos que o levaram a deixar o clube antes do término de seu contrato.