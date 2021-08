Brasileirão: Inter joga pouco e apenas empata com o Atlético-GO

O Inter tinha tudo para subir algumas posições na tabela de classificação e se aproximar do G-6 do Campeonato Brasileiro. No entanto, a atuação diante do Atlético-GO, neste domingo (29), em Goiânia, foi do tamanho do empate em 0 a 0, com pouquíssima inspiração. O time aumenta a série invicta para quatro jogos e, agora, fica sem compromissos por duas semanas, devido aos jogos da seleção brasileiras pelas eliminatórias da Copa e 2022. Agora, está na 10ª posição, com 23 pontos.

O primeiro tempo colorado foi bem abaixo das últimas atuações da equipe de Diego Aguirre. A única chance que os visitantes tiveram foi aos nove minutos: Yuri Alberto recebeu passe de Taison nas costas da defesa e rolou para Patrick. A defesa tentou afastar e a bola voltou, mas ele chutou em cima do goleiro Fernando Miguel.

Depois disso, o Inter parou em campo e o Dragão começou a chegar. Aos 23, Bruno Méndez afastou de cabeça um cruzamento perigoso de Arnaldo. No lance seguinte, Yuri Alberto desviou a conclusão de João Paulo, salvando os gaúchos. Aos 26, o Atlético marcou, com André Luís, mas na origem do lance, o lateral Arnaldo estava impedido. Aos 32, André Luís arriscou de longe, mas Daniel salvou. Para dizer que o Inter não chegou mais ao ataque, aos 34, Moisés recebeu dentro da área e chutou fraco.

O Inter voltou para a etapa final com a mesma inoperância do primeiro tempo. Aos cinco minutos, Arnaldo acionou João Paulo, que passou pela marcação e bateu da marca do pênalti. Bruno Méndez, em cima da linha, salvou o Inter. Sem força ofensiva e pressionado no campo de defesa, Aguirre sacou Johnny e colocou Guerrero em campo, recuando Edenilson ao lado de Dourado.

E Inter quase abriu o placar em um lance ocasional, aos 28, no primeiro arremate no segundo tempo: Heitor recebeu na direita trouxe para o meio e chutou de esquerda, acertando o pé da trave. Aguirre fez mais algumas trocas, e o time correspondeu. Palacios e Caio Vidal criaram boas chances, mas sem sucesso.