Miguel Ángel Ramírez diz que errou ao assinar com Inter

O técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, atualmente no Charlotte FC, da Liga de futebol dos Estados Unidos, a MLS, falou nesta quinta-feira (26) sobre a sua passagem pelo Inter em uma entrevista ao canal de tevê equatoriano Conexión DirecTV.

Pouco mais de dois meses após a sua saída do Colorado , Ramírez demonstrou arrependimento em ter assinado o clube e falou ainda que apenas o Red Bull Bragantino e o Athletico-PR são coerentes no uso da palavra "projeto" no Brasil.

"Foi uma etapa de aprendizagem, de crescimento. E também serviu para me dar conta de onde quero estar e onde não quero, no que posso ser bom e no que não posso. Não sirvo para fazer as coisas de qualquer maneira", disse o espanhol, em visita ao treinamento do Independiente Del Valle, onde foi campeão da Copa Sul-Americana de 2019.

Ramírez afirmou que não conhecia os bastidores do Inter e que isso o fez escolher o clube de Porto Alegre. Após o sucesso à frente do Del Valle, ele era desejado por outros clubes do Brasil, como o Palmeiras, e da América do Sul.

"Se tivesse informações do que havia dentro do clube, poderia ter escolhido melhor o meu destino", contou o treinador, sem entrar em detalhes ao que se referia. "Estando dentro, senti que havia me equivocado. Mas se foi assim, era porque tinha de passar por essa experiência" completou.

O técnico, no entanto, garantiu ter boa relação no dia a dia do clube. "Tivemos momentos lindos. Tivemos convivência muito boa com os empregados e com os jogadores", contou Ramírez.

Contratado para comandar o Inter por duas temporadas, a passagem do espanhol durou 101 dias e ele acabou demitido após a derrota por 3 a 1 para o Vitória, em pleno Beira-Rio, o que custou a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil.