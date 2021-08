Grêmio tenta se reerguer para sair da zona de rebaixamento do Brasileirão

goleada por 4 a 0 para o Flamengo, na quarta-feira (25), Sem tempo para lamentar apelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, o Grêmio junta os cacos para se remobilizar e retomar o caminho das vitórias pelo Campeonato Brasileiro. Neste sábado (28), às 21h, na Arena, o Tricolor recebe o embalado Corinthians, que vem de vitória sobre o Athletico-PR, fora de casa.

Caso o time de Luiz Felipe Scolari vença os paulistas, combinado com outros resultados, pode deixar a temida zona de rebaixamento. No entanto, para isso, não contará com o meia Douglas Costa. Nesta quinta-feira, o departamento médico confirmou a lesão muscular na coxa esquerda do camisa 10, durante o duelo com os cariocas, mas não revelou o tempo de recuperação.

Mesmo dominando o primeiro tempo contra o Flamengo e com um jogador a mais em todo o segundo tempo, o Grêmio não foi competente para marcar. Após a goleada para a equipe de Renato Portaluppi, Felipão já deu o caminho para melhorar o estado anímico do grupo: "Vamos conversar bastante com o grupo no CT e tentar mostrar aos jogadores o que temos de bom para vencer o Corinthians, não só o que foi ruim contra o Flamengo", disse o treinador.

Para a partida deste sábado, a direção corre atrás para regularizar o zagueiro Ruan junto à CBF. Ele foi até a Itália para acertar sua transferência para o Suassolo, mesmo time que levou Matheus Henrique, mas emprestará o zagueiro até o final deste ano. Agora, ele precisa ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da entidade.

Para a vaga de Douglas Costa, o colombiano Campaz, que estreou contra o Flamengo, e Ferreirinha surgem como opção. Geromel, que ainda se recupera de uma lesão muscular, é dúvida.

Uma possível escalação tem Chapecó; Vanderson, Geromel (Ruan), Kannemann e Rafinha; Thiago Santos, Lucas Silva, Villasanti e Campaz (Ferreirinha) e Alisson; Borja.