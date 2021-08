Conheça os grupos da Champions League 2021/2022

Foram sorteados nesta quinta-feira (26), na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça, os grupos da temporada 2021-2022 da Champions League. A primeira rodada vai acontecer entre os dias 14 e 15 de setembro. A grande final está marcada para 28 de maio, em São Petersburgo, na Rússia.

O maior destaque do sorteio é o confronto entre os ingleses do Manchester City e os franceses do Paris Saint-Germain, que pode marcar o confronto de Lionel Messi e Neymar contra Cristiano Ronaldo. Será a primeira temporada do argentino na equipe francesa. Os ingleses estão perto de anunciar a contratação do atacante português.

A conquista do principal torneio europeu é o grande sonho de consumo dos dois times que pertencem a empresas ligadas às famílias reais do Catar (PSG) e do Emirados Árabes (City). O clube britânico perdeu a final deste ano para o Chelsea. Em 2020, os parisienses caíram diante do Bayern de Munique (ESP) na decisão.

O sorteio também colocou na mesma chave os espanhóis do Barcelona e os alemães do Bayern, assim como Inter de Milão e Real Madrid.

Veja abaixo os grupos da Champions League

GRUPO A

Manchester City (ING)

Paris Saint-Germain (FRA)

RB Leipzig (ALE)

Brugge (BEL)

GRUPO B

Atlético de Madrid (ESP)

Liverpool (ING)

Porto (POR)

Milan (ITA)

GRUPO C

Sporting (POR)

Borussia Dortmund (ALE)

Ajax (HOL)

Besiktas (TUR)

GRUPO D

Internazionale (ITA)

Real Madrid (ESP)

Schakhtar Donetsk (UCR)

Sheriff (MDA)

GRUPO E

Bayern de Munique (ALE)

Barcelona (ESP)

Benfica (POR)

Dínamo de Kiev (UCR)

GRUPO F

Villarreal (ESP)

Manchester United (ING)

Atalanta (ITA)

Young Boys (SUI)

GRUPO G

Lille (FRA)

Sevilla (ESP)

FC Salzburg (AUT)

Wolgsburg (ALE)

GRUPO H