Inter: Johnny sai na frente por vaga no meio-campo

Dando sequência aos trabalhos visando a partida de domingo (29), contra o Atlético-GO, às 18h15min, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, o Inter treinou sob forte chuva na manhã desta quarta-feira, no CT Parque Gigante. E para esta partida, o técnico Diego Aguirre deve optar por Johnny como substituto de Lindoso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O técnico uruguaio deve utilizar os três treinamentos restantes para definir a escalação para encarar os goianos. O mistério na formação será a reposição de Lindoso. Voltando de lesão, Mauricio surge como opção e deve disputar a vaga com Gabriel Boschilia e Johnny. Entretanto, o nome do volante da seleção norte-americana ganha força, já que ele apresenta características semelhantes ao do jogador suspenso.

Fora das copas e disputando somente o Brasileirão, o Inter tem mais uma semana cheia de treinamentos. Para o meia Edenilson, esse fator tem sido decisivo para a recuperação do time na competição - o Colorado conquistou sete dos últimos nove pontos disputados. "É um jogo muito difícil. Uma equipe bem treinada que sempre faz bons campeonatos e tem sua casa (jogos como mandante) como uma de suas forças. Sabemos disso, temos nos preparado e estamos melhorando. É um momento de crescimento no campeonato e esperamos sair com o resultado positivo".

atacante Thiago Galhardo, anunciado, oficialmente, nesta quarta-feira (25) como novo reforço do Celta de Vigo, da Espanha Quem não atua mais pelo Colorado é o, clube comandado pelo ex-técnico colorado Eduardo Coudet.

O Inter atualmente é o 10º colocado, com 22 pontos. A diferença para o clube goiano, 7º colocado, é de apenas dois, e uma vitória contra um adversário direto coloca de vez o time de Diego Aguirre na briga por uma vaga na Libertadores da próxima temporada.

O Colorado ainda treina mais duas vezes em Porto Alegre, nas tardes desta quinta e sexta-feira. No sábado, em Goiânia, realiza uma última atividade antes da partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.