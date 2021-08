Pela Copa do Brasil, Grêmio recebe o Flamengo de Renato Portaluppi

A partida desta quarta-feira (25), às 21h30min, na Arena, caso tivesse a presença de público, marcaria o primeiro reencontro da torcida gremista com Renato Portaluppi. Após quase cinco anos no comando da equipe, o eterno ídolo enfrentará seu clube de coração pela primeira vez desde que deixou o Tricolor. O jogo válido pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil marcará ainda o enfrentamento com Luiz Felipe Scolari, outro grande ídolo do torcedor.

Felipão foi chamado para recolocar o time no caminho das vitórias. conseguiu duas vitórias seguidas e está perto de deixar o temido Z-4. Desde que Renato deixou Porto Alegre, muita coisa mudou para os lados do bairro Humaitá. O Grêmio tentou Tiago Nunes, que acabou demitido após uma sequência de maus resultados. Na lanterna do Brasileirão,Ainda na zona de rebaixamento, o treinador

desde que Renato deixou o clube no dia 15 de abril. Dentro de campo, o time também mudou bastanteE o Grêmio segue reforçando o elenco para o restante da temporada. Nesta terça-feira (24), após vencer os trâmites necessários, a direção, finalmente, apresentou o colombiano Campaz. O meia de 21 anos já está regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode ficar à disposição de Felipão.

A tendência é de que Campaz inicie como opção no banco de reservas. Já para a zaga, Geromel é a dúvida. Ele ficou de fora da partida do último sábado, devido a um desconforto muscular. Já Kannemann, que ficou no banco, deve retomar a titularidade diante dos cariocas.

Com isso, o Tricolor, que vem embalado após vitórias sobre Cuiabá e Bahia, deve ir a campo com Gabriel Chapecó, Vanderson, Geromel (Rodrigues), Kannemann e Rafinha; Thiago Santos, Lucas Silva, Villasanti, Douglas Costa e Alisson; Borja.

O Flamengo de Renato vem com força máxima para encarar o Tricolor. Além disso, o treinador tem o reforço da Andreas Pereira, meia vindo por empréstimo junto ao Manchester United. Ele deve ficar como opção para o segundo tempo. O Rubro-Negro deve ser escalado com Diego Alves; Isla, Gustavo Henrique, Léo Pereira e Filipe Luis; Willian Arão, Diego, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.