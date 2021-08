Inter: Thiago Galhardo vai para o Celta de Vigo, de Eduardo Coudet

A confirmação da saída de Thiago Galhardo para o futebol espanhol é questão de tempo. Liberado pela direção do Inter para acertar com o Celta de Vigo, o atacante nem acompanhou o grupo que empatou com o Santos no domingo (22) e está no Rio de Janeiro, onde aguarda para viajar ao Velho Continente. A pedido do técnico Eduardo Coudet, com quem viveu um bom momento no ano passado no Inter, Galhardo pode reencontrar o bom futebol, agora, na Espanha.

O empréstimo será de 10 meses, ou seja, até a metade de 2022. Com isso, Galhardo pode nem voltar a vestir a camisa colorada. Seu vínculo com o Inter vai até o final do próximo ano. Assim, quando terminar seu contrato com o Celta, ele já ficará livre para assinar um pré-contrato. A ida para a Espanha renderá € 500 mil (R$ 3,1 milhões) aos cofres do clube, que também tem em contrato uma cláusula de compra pelos espanhóis.

As especulações em torno da saída do atacante começaram após ele questionar o fato de não ter sido utilizado na goleada sobre o Flamengo Artilheiro colorado em 2020, Galhardo marcou 23 gols e 10 assistências, em sua maioria sob o comando de Coudet. Na temporada 2021, o atacante de 32 anos marcou 11 gols e deu uma assistência em 28 partidas disputadas., pela 15ª rodada, o que não agradou a direção.

Agora, sobre a saída de Galhardo, o técnico Diego Aguirre disse: "São coisas que acontecem a toda hora. Jogadores que vão e que vem. Assim como Thiago está perto de sair, pode ter outro jogador para somar. São coisas normais."

empate em 2 a 2 com o Santos, na Vila Belmiro Enquanto isso, o Inter mantém o ritmo de boas atuações no Campeonato Brasileiro. No domingo, o, foi visto com bons olhos pelo grupo e comissão técnica. Depois da folga desta segunda-feira (23), o grupo se reapresenta nesta terça para dar início à preparação para o duelo com o Atlético-GO, no próximo domingo, em Goiás.

Para a partida, Aguirre não contará com Lindoso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Johnny parece a opção mais próxima ao que o volante vem fazendo. Já Boschilia e Palacios correm por fora. Na lateral-direita, Mercado, de atuação regular, após marcar o primeiro gol no empate contra o santos, deve ganhar sequência.