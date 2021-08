Morte súbita em atletas é o tema da primeira live do projeto FGF Conecta

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF), no intuito de compartilhar conhecimento e conectar clubes, dirigentes, torcedores e público em geral, inicia nesta segunda-feira (23), o projeto “FGF Conecta”. A iniciativa visa contribuir para o desenvolvimento técnico e social do futebol gaúcho. O objetivo da entidade é promover palestras, cursos e seminários sobre temas de interesse das diferentes áreas que integram a modalidade.

O primeiro evento da FGF Conecta será a Live “Morte súbita em atletas: cardiopatias no esporte”, que ocorre às 19h, com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube da FGF. O evento on-line terá como mediador o Mestre e Doutor em Epidemiologia e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Paulo Petry, e com os palestrantes Hibanes dos Santos Rodrigues, cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, e Luciano Pires, cardiologista e especialista em Ecocardiografia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia.