Vídeos de celebridades auxiliam atletas brasileiros na preparação paralímpica

A equipe de psicologia do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) realizou diversas atividades durante o período de aclimatação para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 com os atletas que vão representar o Brasil no evento. Uma das ações foi enviar para os convocados vídeos de celebridades com mensagens de apoio. A competição terá início na próxima terça-feira (24) e seguirá até o dia 5 de setembro.

Além das sessões de terapia em Hamamatsu, cidade japonesa na qual a missão brasileira fez sua aclimatação antes dos Jogos, os atletas brasileiros também foram submetidos a outras ações relacionadas à psicologia. Diversas celebridades - entre atletas, cantores, apresentadores e atores, como a dupla sertaneja Israel e Rodolffo, a atriz Juliana Paiva, o rapper Criolo e a ginasta Daniele Hypolito - mandaram vídeos de incentivo à delegação brasileira.

"Nossa expectativa era realizar algo presencial. No entanto, por causa da pandemia, pensamos em ações que poderiam ser online para unir, incentivar e valorizar os atletas. Surgiu a ideia dos vídeos, mas não sabíamos muito bem como fazer o contato com as celebridades", disse a psicóloga do CPB, Bruna Soares.

De acordo com a profissional, a equipe iniciou a busca pelas redes sociais e por meio de contatos próximos. "Estipulamos uma meta de 15 vídeos, com intuito de mostrá-los aos atletas em Hamamatsu, no período de aclimatação, talvez o mais difícil para eles", continuou Bruna.

Porém, para a surpresa dos psicólogos do CPB, o "boca a boca" fluiu e, em poucos dias, diversas celebridades começaram a enviar as gravações. "Hoje, estamos com quase 30 vídeos para repassar e não param de chegar. É uma ação prazerosa e que, com certeza, incentiva os atletas", afirmou.

Felizes com o apoio das celebridades, que, muitas vezes, também são ídolos, os atletas retribuíram o carinho por meio de áudios e vídeos. "A Tayana, do halterofilismo, ficou encantada com o vídeo do Éverton Ribeiro (jogador do Flamengo). Retribuímos com um áudio, no qual ela comemorava o apoio dele. Então, ele gravou um vídeo somente para ela. Foi sensacional", contou a psicóloga.

Carioca de 28 anos e flamenguista "doente", como ela mesma se define, Tayana de Souza Medeiros irá competir no halterofilismo na categoria até 86 kg. Nasceu com uma doença chamada artrogripose, que comprometeu o movimento de suas pernas. Conheceu a modalidade após um evento realizado antes do Rio 2016 e se apaixonou pelo esporte. Nos Jogos Parapan-Americanos de Lima, em 2019, no Peru, já conquistou uma medalha de prata.

"O vídeo me ajudou muito, muito, muito mesmo. Querendo ou não, estava em um momento que sentia muitas saudades da minha mãe e da minha casa. Tinha acordado um pouco triste e desmotivada para treinar. E, logo que recebi o vídeo, fiquei muito feliz. Tive uma motivação e um gás a mais. Fiz até um treino melhor do que estava esperando para aquele dia", destacou Tayana.