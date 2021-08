Já em Belo Horizonte, Diego Costa promete dedicação, raça e gols no Atlético-MG

Em seu primeiro contato como jogador do Atlético-MG, o atacante Diego Costa não escondeu nesta terça-feira (17) a felicidade pela oportunidade de vestir a camisa do clube mineiro. Ao desembarcar em Belo Horizonte, o centroavante destacou o sonho realizado de jogar no Brasil e fez promessas aos torcedores. O Galo será seu primeiro clube no País depois de passar 15 anos na Europa.

"Poder vir pro Galo, um time com tradição, uma torcida, uma massa apaixonada. Depois de muitos anos na Europa, tinha o sonho de poder jogar no futebol brasileiro e nada melhor que aqui", disse Diego Costa ainda no aeroporto.

"Quero agradecer o carinho e dizer ao torcedor que não vai faltar dedicação, raça e, claro, gols, que eles vão esperar. Vou tentar fazer meu melhor dentro de campo pra poder retribuir todo carinho que venho recebendo", declarou.

Diego Costa ainda ressaltou a qualidade do elenco atleticano, destacou a torcida para que a equipe do técnico Cuca avance na Copa Libertadores - encara o River Plate, nesta quarta-feira (18), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela rodada de volta das quartas de final - e se colocou à disposição para colaborar na sequência da temporada.

"O Galo tem um time impressionante, vem fazendo uma temporada muito boa e eu venho para tentar somar, ajudar da melhor maneira possível. Dá pra ver que o time está bem encaixado, numa dinâmica muito boa. Espero me agrupar e dar um pouco do meu melhor pra poder somar. E que amanhã (quarta-feira) possamos passar à semifinal (da Libertadores)", afirmou o centroavante de 32 anos.

O atacante foi anunciado oficialmente pelo Atlético-MG no último sábado (14), e desde lá, diz que vem recebendo muitas mensagens de carinho da torcida. "Só tenho palavras de agradecimento. É sempre importante o jogador sentir esse calor da massa. Quero agradecer do minuto 1 e espero que este ano seja abençoado, repleto de títulos", comentou.

Não haverá pressa também no que diz respeito à inscrição dele nos torneios que o Atlético-MG disputa. Na Libertadores, poderá atuar em caso de classificação às semifinais. No Campeonato Brasileiro, o prazo final de inscrição vai até 24 de setembro, na 22ª rodada. E para a Copa do Brasil, poderá ser regularizado até o próximo dia 24 para disputar as quartas de final contra o Fluminense.

Vale lembrar que para o registro na CBF, o Atlético-MG precisa da janela internacional aberta (está vigente até o fim deste mês) e receberá a documentação de Diego Costa via Atlético de Madrid/Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF, na sigla em espanhol), mesmo que o jogador esteja livre no mercado desde 29 de dezembro de 2020.