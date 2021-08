Grêmio faz final com o Cuiabá na luta contra a Z-4 do Brasileirão

Nem o mais pessimista torcedor gremista imaginaria que o confronto com o Cuiabá, nesta quarta-feira (18), às 19h, na Arena Pantanal, teria ares de decisão para o Grêmio. O jogo adiado da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro virou imprescindível para o time de Luiz Felipe Scolari na luta contra o rebaixamento. O adversário é o primeiro fora da Z-4, com 17 pontos, sete a mais que o Tricolor.

estreia do meio-campista Mathias Villasanti E para voltar a vencer na competição, Felipão fará mudanças na escalação e deve promover a. O paraguaio é a aposta para acertar um setor que não vem apresentando soluções para a equipe. Além do jogador, contratado junto ao Cerro Porteño, Maicon entra na vaga do questionado Jean Pyerre. Mesmo com os problemas físicos, o camisa 8 é visto como uma solução para o meio-campo.

A novidade será a dupla de zaga. Sem Geromel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Ruan terá a parceria de Rodrigues. Kannemann, que não atua desde a derrota para a LDU, na Arena, pela Sul-Americana, no dia 20 de julho, ainda não está recuperado de uma pancada na perna e segue de fora.

Dessa forma, uma provável escalação gremista tem Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Rodrigues e Cortez; Thiago Santos, Maicon, Villasanti, Douglas Costa e Alisson; Borja. A delegação embarcou na tarde desta terça-feira (17), após um treino pela manhã. No trabalho da segunda-feira, Felipão testou Rafinha na lateral-esquerda, na vaga de Cortez. Entretanto, o teste não deve ser colocado em prática no Mato Grosso.

Após superar a burocracia e convencer o presidente do Tolima, a direção fechou a contratação de Jaminton Campaz. O clube colombiano confirmou que aceitou a proposta do Grêmio pelo meio-campista. O jogador de 21 anos, que será titular no lugar de Jean Pyerre, assim que tiver condições de jogo, chega a Porto Alegre na manhã desta quarta-feira. O Tricolor desembolsará US$ 4 milhões (R$ 21 milhões), que serão pagos de forma parcelada.