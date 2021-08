Inter trata futuro do atacante Thiago Galhardo de forma interna

O Inter voltou aos trabalhos nesta segunda-feira (16) com uma ausência no CT Parque Gigante. O atacante Thiago Galhardo não se apresentou com o restante do elenco, aumentando a polêmica em relação ao seu afastamento do grupo que estava concentrado para o jogo contra o Fluminense, no domingo (15). De acordo com o representante do atleta, ele foi ao Rio de Janeiro para resolver problemas particulares. Já o clube não confirma o motivo do afastamento.

goleada sobre o Flamengo, pela 15ª rodada Nos bastidores, a razão da liberação passou por uma cobrança do atacante por não ter sido utilizado na. O questionamento não caiu bem e houve a dispensa para o duelo com o Flu. Já se fala até que o representante do atleta - com contrato até o final de 2022 - teria sido avisado para procurar um novo clube. O que trava a saída para o futebol nacional é que ele já atuou as sete partidas mínimas no Brasileirão.