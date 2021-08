Jogadores em festa deixam clima ainda mais tenso no Grêmio

O Grêmio está seguindo à risca alguns quesitos que grandes clubes já seguiram rumo à Série B do Brasileirão. Além da falta de vitórias, que deixa o clube na penúltima colocação da competição, com 10 pontos em 42 disputados, os jogadores se envolveram em uma polêmica desnecessária. Vazou nas redes sociais um vídeo com os principais atletas do elenco em um pagode em uma casa de festas em Canoas, comemorando o aniversário de um dos jogadores.

derrota dolorosa que o Grêmio sofreu para o São Paulo Se não fosse o momento vivido pelo Tricolor, a reunião festiva poderia passar despercebida. No entanto, a crise técnica que a equipe passa, somada ao momento de uma pandemia, indignou torcedores e fez com que a direção gremista emitisse uma nota oficial sobre o ocorrido. Além disso, o encontro festivo se deu menos de 24 horas depois da, no Morumbi, com um gol aos 48 minutos da etapa final.

Segundo o pronunciamento da diretoria, a festa foi realizada após o treino, no horário de folga dos jogadores, em comemoração ao aniversário de um dos atletas, seguindo as normas municipais vigentes para realização do evento, com limite de convidados e respeito aos protocolos. No documento, a direção reforça ainda que "os jogadores do Grêmio são orientados continuamente sobre os procedimentos de prevenção à Covid-19 e mantém rígido controle de saúde na rotina de treinamentos e jogos."

Enquanto isso, dentro de campo, Luiz Felipe Scolari prepara o time para uma partida importantíssima, assim como todas estão se tornando na luta contra o descenso. Nesta quarta-feira (18), às 19h, o Tricolor vai até o Mato Grosso, onde enfrenta o Cuiabá, em jogo adiado da 5ª rodada, na Arena Pantanal.

O cenário se torna ainda mais delicado a partir do momento em que o Cuiabá, primeiro time fora da Z4 - com vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR -, abriu sete pontos para o Grêmio. Com isso, a partida se torna tão importante quanto para o clube do Mato Grosso, que pode aumentar essa distância para 10 pontos.