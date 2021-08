Porto Alegre quer sediar a final da Libertadores da América de 2022

Porto Alegre é dona de cinco títulos da Libertadores da América (três do Grêmio e dois do Inter) e, ainda que o momento dos dois principais clubes gaúchos de futebol não seja dos melhores, a prefeitura da Capital sonha com uma grande decisão para agitar a cidade no ano que vem.

Em 2022, Porto Alegre completa 250 anos de história e, para celebrar a marca, a prefeitura sonha em trazer para cá a finalíssima da copa Libertadores da América. A articulação para fortalecer a candidatura da cidade começou nesta segunda-feira (16). O prefeito Sebastião Melo se reuniu com o ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol e atual vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Francisco Novelletto, para tratar sobre o assunto.

Uma carta formalizando o pedido será encaminhada por Novelletto para a presidência da Conmebol. O ofício será entregue nesta semana. Inicialmente, a meta é trazer a final do maior torneiro de futebol do continente para Porto Alegre e depois definir qual estádio sediará a partida.

"O Novelletto aceitou ser nosso embaixador para abrilhantar ainda mais os 250 anos da nossa cidade em que há de se fazer bons eventos. Tenho certeza absoluta de que, com essa costura dele, logo em seguida teremos boas notícias. Quem vai ganhar com isso é a cidade. O esporte é boa vida, é disciplina, é boa família, é inclusão social verdadeira. E o esporte é também turismo, porque movimenta a vida da cidade", disse o prefeito da Capital.

Melo destacou a expertise da cidade em sediar grandes eventos recentemente, como a Copa do Mundo de 2014 e a Copa América de 2019. "Porto Alegre tem dois campeões do mundo, tem dois estádios que não perdem para nenhum estádio do mundo, tem uma rede hoteleira maravilhosa, uma gastronomia fantástica. Vamos entregar agora o trecho 3 da orla que vai dar mais um espaço de convivência. A cidade está preparada, a Copa do Mundo e tantos outros eventos, provou o quanto essa cidade é acolhedora", reforçou.

Novelletto, por sua vez, se comprometeu a trabalhar nos bastidores para que a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) avalie com carinho a candidatura porto-alegrense e escolha a capital gaúcha para receber a final em jogo único da Libertadores 2022. "Me pus à disposição para ser embaixador de Porto Alegre. Nada mais justo com a cidade que me deu tudo, a trazer grandes eventos par ao ano que vem. Farei uma visita à Conmebol, para trazer a final para a Libertadores. Como é a capital do Mercosul, acho que temos grandes possibilidade de trazer esse evento para Porto Alegre. Ficarei atento junto à CBF para trazer vários eventos no ano que vem", disse o dirigente.

Neste ano, a decisão da competição continental está marcada par Montevidéu, capital do Uruguai.