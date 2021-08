Inter vence Fluminense, faz as pazes com Beira-Rio e sobe na tabela

A relação entre Inter e Beira-Rio, neste Brasileirão, não andava das melhores. Até encarar o Fluminense, na noite deste domingo (15), o Colorado tinha uma solitária vitória em seus domínios, além de três empates e três derrotas. Pois o time vermelho fez as pazes com sua casa, em grande estilo. Em uma partida emocionante e cheia de reviravoltas, o Inter venceu os cariocas por 4 a 2, resultado que coloca o time em nono lugar no Campeonato Brasileiro, com 21 pontos.

O time de Diego Aguirre foi a campo com um desfalque de última hora. Mesmo treinando normalmente durante a semana e relacionado para o jogo, Thiago Galhardo foi afastado e não ficou nem no banco. Nos corredores do Beira-Rio, fala-se em gesto de indisciplina do atacante; até a publicação da matéria, não havia posicionamento oficial por parte da direção colorada.

A partida começou intensa, com as duas equipes se estudando. O Fluminense tentava atacar, mas quem meteu a bola para a rede foi o Inter. Aos 8 mins, Cuesta surgiu no ataque, fez bom levantamento e Edenilson, de cabeça, abriu o placar.

Depois do gol, o Inter parecia mais estável em campo. O tricolor carioca tentava buscar a frente, mas cometia erros de passe e dava generosos espaços para que o Colorado, no contragolpe, criasse situações de perigo. Aos 29, Taison driblou o goleiro e concluiu, mas Nino surgiu para salvar quase em cima da linha.

A insistência do Fluminense, porém, era constante, mesmo que não brilhante. E foi recompensada, no apagar das luzes da primeira etapa. André fez bom lançamento, atrás da linha defensiva colorada, e Yago Felipe surgiu livre para deslocar Daniel: 1 a 1. Logo em seguida, o goleiro colorado precisou salvar em chute à queima-roupa de Abel Hernández. Depois de uma primeira etapa que parecia tranquila, o Inter desceu aos vestiários com algumas preocupações.

Dificuldades que se mantiveram na volta para o segundo tempo. O Pó-de-Arroz encontrava espaços nas costas da marcação, obrigando Daniel a importantes intervenções. Mas Yuri Alberto está em boa fase, e só precisa de uma boa chance para marcar. E ela veio aos 13min: Moisés surge com liberdade, cruza e o atacante, de frente para o gol, recoloca o Colorado na frente.

O jogo parecia decidido. A equipe colorada controlava bem, e tinha chances nas indecisões do trio de volantes adversário. Mas o Fluminense, devagar e sempre, insistia. E voltou a encontrar o gol na reta final. Aos 38min, Egídio pegou o rebote da defesa colorada e alçou para Nino, livre, cumprimentar de cabeça e empatar tudo novamente.

Os últimos minutos foram de eletricidade, com os donos da casa jogando a bola sem cessar na área defensiva dos cariocas. E coube a Edenilson, que andou vivendo momentos de desentendimento com o torcedor, resolver de vez a fatura, aos 48min da etapa final: novo cruzamento de Cuesta, novo cabeceio do meia, nova festa da torcida colorada.

E ainda deu tempo para o quarto. Um gol daqueles cheio de significado. No contra-ataque, Guerrero surgiu livre pela direita - e o peruano, com uma trajetória marcada por lesões, reencontrou as redes. O atacante não marcava desde abril. Gol que fez com que o clube também escalasse degraus importantes na tabela. Uma noite que parecia preocupante, mas terminou com reconciliação com a vitória no Beira-Rio.

INTER (4) - Daniel; Saravia (Heitor), Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Palacios), Edenilson, Patrick (Boschilia) e Taison (Guerrero); Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

FLUMINENSE (2) - Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Yago Felipe (John Kennedy), Martinelli (Nenê) e Ganso (Wellington); Luiz Henrique (Matheus Martins) e Abel Hernández (Bobadilla). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP).