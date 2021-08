Grêmio perde por 2x1 para o São Paulo com gol nos acréscimos

O Grêmio perdeu para o São Paulo por 2 a 1 na noite deste sábado (14), no estádio do Morumbi, em São Paulo, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe gremista, agora com 12 pontos, é a vice-lanterna da competição, embora tenha duas partidas a menos que a maioria de seus adversários. Já o time paulista chegou aos 18 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento - o América-MG, primeiro clube dentro dela, tem 14 pontos.

O Grêmio se prepara agora para enfrentar o Cuiabá na quarta-feira (18), às 19h, na Arena Pantanal, em jogo atrasado da quinta rodada do Brasileirão. Já o São Paulo joga com o Palmeiras terça-feira (17), no Allianz Parque, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

Apesar de entrar em campo com um time com muitos reservas, o São Paulo começou pressionando o tricolor gaúcho no início e explorando as jogadas pela lateral do campo. Galeano avançou pela direita e bateu em cima de Chapecó. Pela esquerda, Reinaldo também fez boa jogada e levou perigo ao gol do Grêmio.

O primeiro gol saiu nessa tentativa de não deixar o rival sair jogando. Após roubar a bola, Vitor Bueno foi derrubado quase que na linha da grande área. Ele mesmo cobrou uma bomba e abriu o marcador.

O Grêmio equilibrou a partida depois de sofrer o gol e empatou o jogo após aproveitar um erro na saída de bola do São Paulo. Reinaldo cometeu falta em Jean Pyerre. Vanderson cobrou com perfeição e fez.

No segundo tempo, o técnico do São Paulo, Hernán Crespo, colocou Rigoni no lugar de Galeano em campo. E logo em sua primeira jogada, o atacante fez a jogada e Reinaldo bateu para grande defesa de Chapecó. Na sequência, o argentino recebeu de Vitor Bueno e tocou para fora na saída de Chapecó.

O São Paulo seguiu melhor na parte final da partida e ainda teve oportunidade em chute de Sara, que Chapecó defendeu, e de Reinaldo, que acertou a trave. A vitória só veio nos acréscimos, Igor Gomes aproveitou cruzamento e marcou um belo gol.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 2 X 1 GRÊMIO

Grêmio: Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Geromel e Cortez; Thiago Santos, Lucas Silva e Jean Pyerre (Darlan); Douglas Costa (Luiz Fernando), Alisson (D. Barbosa) e Borja (Léo Pereira). Técnico: Felipão.

São Paulo: Tiago Volpi; Diego, Miranda e Bruno Alves; Igor Vinicius, Luan (Liziero), Talles (Gabriel Sara), Igor Gomes e Reinaldo; Galeano (Rigoni) e Vitor Bueno (Rojas). Técnico: Hernán Crespo.

Gols: Vitor Bueno, aos 12, e Vanderson, aos 19 minutos do 1º tempo, Igor Gomes, aos 48 do 2º tempo.

Juiz: Braulio Machado (SC).

Cartões amarelos: Bruno Alves, Reinaldo, Igor Gomes e Geromel.

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo.